"Mỹ có thể hủy 90% tiềm năng vũ khí hạt nhân Nga"

Phó Thủ tướng Nga Dmitri Rogorin. (Nguồn: rbcdaily.ru)

Phát biểu trên được ông Rogorin đưa ra tại hội nghị khoa học diễn ra ở Mátxcơva với tiêu đề “Trở nên mạnh hơn là sự đảm bảo cho an ninh quốc gia Nga.”



“Theo kết quả một trò chơi quân sự mà Lầu Năm Góc thực hiện vào cuối năm 2012, với sự hỗ trợ của 3.500 đến 4.000 đơn vị vũ khí chính xác cao trong vòng 6 giờ chiến đấu đầu tiên, quân đội Mỹ có thể hủy diệt toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu và làm mất khả năng kháng cự của đối phương,” Phó Thủ tướng Rogorin phát biểu tại hội nghị.



Ngoài ra, Phó Thủ tướng Rogorin, người được giao trọng trách chỉ đạo ngành công nghiệp quốc phòng Nga, nêu ra 5 thách thức chính đối với Nga trong thời gian trước mắt và trong tương lai gần.



Theo ông Rogorin, các thách thức chính đối với Nga là xung đột với quốc gia có tiềm lực vượt trội Nga về công nghệ; xung đột với quốc gia có tiềm lực ngang bằng Nga; chiến tranh cục bộ, như đã xảy ra ở Afganistan và Chechnia; chủ nghĩa khủng bố và cuối cùng là xung đột xuất phát từ tranh giành tài nguyên ở Bắc Cực.



Do đó, theo lời ông Rogorin, để chống lại các nguy cơ này, Nga cần một cuộc bùng nổ về khoa học công nghệ trong chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân.



Ông Rogorin đánh giá nền công nghiệp quốc phòng Nga mặc dù đã có một số thành công nhất định, nhưng về cơ bản vẫn tụt hậu so với Mỹ và một số quốc gia phương Tây tiên tiến./.

Theo Khôi Nguyên (Vietnam+)