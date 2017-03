Mỹ công bố dự luật trừng phạt Iran

Theo AP, thỏa thuận này nhằm vào các đối tác tài chính của Tehran, theo đó sẽ cấm tất cả các ngân hàng nước ngoài nào có giao dịch với những tổ chức tài chính hoặc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran được tiếp cận với hệ thống tài chính Mỹ. Dự luật này sẽ phải được cả hai viện Quốc hội Mỹ thông qua thành luật, nhiều khả năng cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện sẽ diễn ra vào tuần tới.





Máy bay ném bom F/A-18E/F Super Hornet



Theo H.CHI ( SGGPO)



Tuy nhiên, phản ứng trước động thái trên cũng như cảnh báo trước đó của chính quyền Mỹ về dự án đường ống khí đốt trị giá 7,5 tỷ USD mà Pakistan ký kết với Iran, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani tái khẳng định Islamabad sẽ chỉ tuân thủ các biện pháp trừng phạt do quốc tế và LHQ áp đặt đối với bất cứ nước nào. Ông Gilani cho rằng nếu Mỹ áp đặt các biện pháp hạn chế đối với Iran, Pakistan sẽ xem xét việc hạn chế theo luật pháp quốc tế. Ông nhấn mạnh không phải Pakistan đang tham gia cuộc chiến của Mỹ, mà là đang đấu tranh cho sự sống còn của đất nước, do đó không chấp nhận bất kỳ sự sai khiến nào từ bên ngoài.Theo các nguồn tin quân sự của mạng tin tình báo Debka của Israel, ngày 21-6, một đội tàu chiến gồm 10 chiếc của Mỹ cùng với hai tàu chiến của Israel và Đức đã đến Vịnh Persian ngày 19-6. Thế nhưng từ ngày 6 đến 10-6, đội tàu tấn công của tàu sân bay Mỹ USS Harry S. Truman đã được triển khai ngoài khơi phía Tây Nam Israel 50 hải lý và bí mật diễn tập giả thuyết đánh chặn tên lửa và rocket của Iran, Syria và Hezbollah nhằm vào các mục tiêu Mỹ và Israel ở Trung Đông. Đội tàu này do tàu sân bay Truman dẫn đầu sau đó hướng tới Vịnh Persian thông qua kênh đào Suez cùng với một tàu mang tên lửa (chưa được xác định) của Israel và tàu khu trục mang tên lửa của Đức FGS Hessen F221.Trong năm ngày diễn tập, 60 máy bay ném bom F/A-18E/F Super Hornet đã thực hiện các phi vụ ném bom nhằm vào những mục tiêu do Không quân Israel dựng lên trong tầm bắn trên Căn cứ số 28 Nevatim, ở sa mạc Negev phía Đông Nam Be'er Sheva - một trong ba căn cứ không quân lớn của Israel.Cả Washington lẫn Jerusalem đều từ chối công khai thông tin về cuộc tập trận này. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh cho tất cả hệ thống đánh chặn tên lửa ở Trung Đông đặt trong tình trạng báo động chiến tranh trong tuần thứ hai của tháng 6. Các nguồn tin quân sự Debka cho biết lá chắn tên lửa của Israel cũng được đặt trong tình trạng trực chiến tương tự.