Mỹ: Công bố tài liệu về tra tấn phạm nhân

Các quan chức cấp cao của Tổng thống Barack Obama (yêu cầu giấu tên) đã khẳng định điều này.

Tài liệu do luật sư của Bộ Tư pháp soạn thảo vào tháng 5-2005, đưa ra cơ sở pháp lý chứng minh các phương pháp trấn nước, vỗ vào đầu và nhiều kỹ thuật thẩm vấn khắc nghiệt tương tự do Cục Tình báo trung ương (CIA) áp dụng chưa đến mức độc ác, vô nhân đạo và hạ thấp nhân phẩm. Theo Newsweek, CIA phản đối công bố tài liệu với lý do kẻ thù sẽ biết được mục đích và chiến lược của Mỹ.