Mỹ đã ngừng chương trình do thám Thủ tướng Đức

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: Getty Images)

Báo trên dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nắm được vụ do thám điện tử này trong một điều tra nội bộ do ông ra lệnh tiến hành vào giữa năm 2013.



Điều tra cho thấy NSA đã nghe lén điện thoại của khoảng 35 nhà lãnh đạo thế giới và Nhà Trắng đã chấm dứt các chương trình theo dõi một số nhà lãnh đạo, trong đó có bà Merkel. Một số chương trình khác đã dự kiến sẽ chấm dứt song vẫn chưa kết thúc.



Theo các quan chức trên, NSA có quá nhiều chương trình nghe lén, do vậy sẽ là thiếu thực tế nếu họ báo cáo toàn bộ các chương trình này cho Tổng thống Obama.



Ông Obama chỉ được "thông báo vắn tắt và thông qua các chương trình thu thập tin tức tình báo được ưu tiên một cách khái quát mà thôi. Mọi quyết định được đưa ra tại NSA"./.

(Theo Vietnam+)