Mỹ: Đảng Cộng hòa thắng thế trước đảng Dân chủ

Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Bob Turner. (Nguồn: WikiCommons)

Kết quả kiểm phiếu ngày 14/9 tại New York cho biết, với tỷ lệ phiếu ủng hộ là 53%, ứng cử viên đảng Cộng hòa Bob Turner - một giám đốc truyền thông nghỉ hưu, đã đánh bại ứng cử viên đảng Dân chủ David Weprin (được 47% phiếu bầu), giành lại một ghế tại Hạ viện bang New York.



Thắng lợi của ông Turner được coi là cú sốc đối với đảng Dân chủ vì khu vực bầu cử số 9 này là nơi đảng Cộng hòa chưa bao giờ giành chiến thắng kể từ năm 1923.



Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, ông Barack Obama giành được 55% phiếu ủng hộ tại khu vực lãnh địa này của đảng Dân chủ.



Tại bang Nevada, ứng cử viên đảng Cộng hòa Mark Amodei cũng đã dễ dàng đánh bại ứng cử viên đảng Dân chủ, giữ lại được một ghế tại Hạ viện liên bang do cựu Hạ nghị sỹ Cộng hòa Dean Heller đã được chọn lên làm Thượng nghị sỹ thay cho Thượng nghị sỹ cùng đảng John Ensign, người sẽ nghỉ hưu trong năm 2011 này do dính líu vào một vụ bê bối.



Các chuyên gia phân tích cho rằng kết quả hai cuộc bầu cử trên đây là một cuộc trưng cầu ý dân đối với Tổng thống Obama. Nó cũng phản ánh tâm trạng thất vọng của cử tri trước trách nhiệm của chính quyền Dân chủ để nền kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng khó khăn hiện nay./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)