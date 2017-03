Mỹ đang tìm cách nối lại viện trợ an ninh cho Pakistan

Nữ phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nói: “Đây là một phần trong tiến trình dài tái khởi động hợp tác viện trợ an ninh sau khi công tác triển khai bị chậm lại trước những thách thức đối với cả hai bên trong các năm 2011 và 2012.”



Theo bà Harf, viện trợ an ninh Mỹ sẽ giúp tăng cường khả năng cho các lực lượng an ninh Pakistan, điều “đóng vai trò then chốt trong việc đối phó với tình trạng bạo lực ở các khu vực biên giới phía Tây.”



Động thái trên diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, người đang thực hiện chuyến thăm chính thức cấp cao nhất của Pakistan tới Mỹ trong những năm gần đây.



Phát biểu lúc bắt đầu cuộc gặp, ông Kerry nhấn mạnh “chúng tôi có rất nhiều điều để bàn bạc và quan hệ với Pakistan không thể quan trọng hơn.”



Ông gọi Pakistan là một nền dân chủ đang nỗ lực để phát triển kinh tế, đối phó với phiến quân và đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định của khu vực”.





