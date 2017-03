"Mỹ dễ bị tên lửa hạt nhân Triều Tiên tấn công"

đồng thời nhận định nước Mỹ rất dễ bị tấn công bằng tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên.

Triều Tiên phóng tên lửa Unha-3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Robert Gallucci phát biểu như vậy tại Diễn đàn hạt nhân Asan 2013 do Viện Nghiên cứu Chính sách Asan (Hàn Quốc) tổ chức tại Seoul ngày 19/2.



Theo ông Gallucci, Triều Tiên đã chiết xuất được từ 20-40kg plutoni đủ để sản xuất 8 quả bom nguyên tử. Chương trình hạt nhân và tên lửa tầm xa của Triều Tiên sẽ buộc các nước trong khu vực phải xem xét lại cam kết của mình về phi hạt nhân và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.



Đề cập đến khả năng Triều Tiên bán công nghệ hạt nhân và tên lửa cho các nhóm khủng bố, ông Gallucci nhận định “vấn đề đó có nguy cơ cao” và “kiềm chế là yếu tố bắt buộc trong tiến trình đàm phán.”



Diễn đàn Hạt nhân Asan 2013 diễn ra trong hai ngày (19-20/2) với sự tham dự của 300 chuyên gia nghiên cứu từ 30 quốc gia trên thế giới tập trung thảo luận về các vấn đề hạt nhân trong đó có vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên, việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và vấn đề an ninh, an toàn hạt nhân.



Trong diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cảnh báo Triều Tiên "đang tiến gần hơn tới bước đường cùng" khi tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa bất chấp cảnh báo của cộng đồng quốc tế./.

(Theo Vietnam+)