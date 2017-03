Mỹ: Di tản khẩn cấp vì nghi có bom ở sân bay Miami

Nhà chức trách địa phương đã huy động lực lượng cảnh sát khống chế và bắt giữ một hành khách sau khi các nhân viên an ninh tại sân bay quốc tế Miami phát hiện thấy trong hành lý của người này có chứa những vật thể nghi là bom khủng bố.



Cơ quan quản lý an ninh giao thông Mỹ cho hay, các nhà điều tra đến từ nhiều cơ quan an ninh cũng như các nhân viên của biệt đội phá bom Miami-Dade cũng có mặt tại hiện trường vụ bắt giữ.

Cảnh sát và lực lượng chưa cháy có mặt tại sân bay quốc tế Miami

Danh tính của hành khách bị bắt hiện chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phát ngôn viên sân bay quốc tế Miami – Gre Chin nói rằng 4 trong tổng số 6 ga đón trả khách của sân bay đã được lệnh di tản khẩn cấp những người đang có mặt, các tuyến đường quanh khu vực sân bay nói trên cũng đã bị phong tỏa để đảm bảo an toàn và phục vụ điều tra.

Tin của hãng thông tấn Mỹ AP trích lời các quan chức của sở cảnh sát Miami cho biết, lực lượng an ninh đã phát hiện vật thể lạ nghi là bom khủng bố tại khu vực làm thủ tục hải quan cho khách đi máy bay.

Tổng cộng có khoảng 200 hành khách đã phải di tản khẩn cấp khi đống hành lý trên bị phát hiện có vật thể lạ. Một số máy bay đang có mặt tại phi trường đã được lệnh di chuyển ra xa khu vực trung tâm của sân bay để đề phòng những diễn biến bất ngờ có thể xảy ra.

Theo BN (VTC News/MSNBC)