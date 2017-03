Mỹ do thám lãnh đạo Liên Hiệp Quốc

Đây là một phần nội dung của khoảng 250.000 trang tài liệu ngoại giao mật của Mỹ vừa được một số tờ báo lớn tiết lộ hôm 28-11 sau khi nhận chúng từ website WikiLeaks.



Theo số tài liệu trên, Mỹ đã mở rộng vai trò của các nhà ngoại giao nước này sang việc thu thập thông tin tình báo ở nước ngoài và tại trụ sở LHQ.



Cụ thể, Washington đã ra lệnh cho các nhân viên Bộ Ngoại giao thu thập thông tin về thẻ tín dụng, lịch làm việc và những thông tin cá nhân của các nhân vật ngoại giao nước ngoài tại LHQ.





Tài liệu ngoại giao mật của Mỹ cho thấy các nhà ngoại giao nước này

được lệnh do thám Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Ảnh: AP



Theo P.Võ (NLĐO/ The New York Times, The Guardian, Tân Hoa Xã)



Một sắc lệnh mật gửi cho các nhà ngoại giao Mỹ vào tháng 7-2009 dưới tên Ngoại trưởng Hillary Clinton yêu cầu những chi tiết về hệ thống giao tiếp, liên lạc được các quan chức hàng đầu LHQ sử dụng, trong đó có mật khẩu và chìa khóa mã hóa cá nhân.Ngoài ra, sắc lệnh này còn tìm kiếm thông tin sinh trắc học chi tiết về các quan chức quan trọng của LHQ, và dữ liệu về “phong cách quản lý, ra quyết định” của Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng như ảnh hưởng của ông đối với Ban Thư ký LHQ.Sắc lệnh nói trên được gửi đến phái bộ của Mỹ ở LHQ, Vienna (Áo), Rome (Ý), cũng như 33 đại sứ quán và lãnh sự tại một số nước, trong đó có Anh, Pháp, và Nga.Báo The Guardian (Anh) cho biết thêm rằng hoạt động do thám LHQ dường như có sự tham gia của những cơ quan tình báo chính của Mỹ, như Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), Cơ quan Mật vụ..., và Cục Điều tra Liên bang (FBI).Tiết lộ nói trên có thể gây nhiều bối rối cho Mỹ vì LHQ từng khẳng định rằng việc do thám tổng thư ký LHQ là bất hợp pháp trong lúc hoạt động giao tiếp, liên lạc tại cơ quan này là không thể xâm phạm.