Mỹ được chuyển quân qua không phận Kazakhstan

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ra cùng ngày, hiệp định trên cho phép Lầu Năm Góc vận chuyển binh sĩ, vũ khí, phương tiện kỹ thuật và các hàng hóa khác của Mỹ đi qua không phận của Kazakhstan, để hỗ trợ lực lượng liên quân đang làm nhiệm vụ ở Afghanistan, cũng như cho người dân nước này.



Hiệp định này thực chất là mở rộng các thỏa thuận đã được hai nước ký kết trước đó, theo đó kể từ năm 2001 Mỹ đã bắt đầu thực hiện các chuyến bay qua không phận Kazakhstan tới Afghanistan.



Đây là bước đi cụ thể hóa các cam kết mà Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbaev đưa ra trong cuộc gặp tại Washingnton hồi tháng Tư vừa qua, và nó sẽ thúc đẩy nỗ lực của hai nước trong việc củng cố an ninh khu vực.



Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh "Với việc cho phép tiếp cận các đường trung chuyển mới, Kazakhstan đang đóng góp to lớn cho nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm đánh bại chủ nghĩa cực đoan ở Afghanistan, cũng như đảm bảo an ninh ở đất nước Nam Á đầy bất ổn này nói riêng và khu vực nói chung"./.





