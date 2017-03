Mỹ: Hai bên thắng-thua sau bầu cử kêu gọi hòa giải

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Chicago, Illinois sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thông báo của Nhà Trắng cho biết ngay sau khi trở về Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama, người vừa tái cử nhiệm kỳ hai, đã gọi điện cho các nhà lãnh đạo Quốc hội, kêu gọi gạt bỏ những mâu thuẫn đảng phái để cùng thảo luận và thông qua các giải pháp cắt giảm thâm hụt ngân sách, cắt giảm thuế cho các gia đình trung lưu và các doanh nghiệp nhỏ để khuyến khích chi tiêu và đầu tư nhằm tạo ra nhiều việc làm.



Lãnh đạo phe đa số của đảng Dân chủ tại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Harry Reid, cho biết trong các vấn đề cấp bách cần giải quyết sớm có việc tăng thuế đối với thiểu số những người giàu có nhất, cá nhân có thu nhập từ 200.000 USD và cặp vợ chồng có thu nhập 250.000 USD/năm trở lên.



Để thực hiện cam kết tái tranh cử này của Tổng thống Obama, ông Harry Reid tuyên bố sẵn sàng chấp nhận thỏa hiệp với phe Cộng hòa hiện tiếp tục nắm quyền đa số tại Hạ viện.



Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện, Hạ nghị sỹ Cộng hòa John Boehner cũng lên tiếng bày tỏ thái độ sẵn sàng hợp tác tìm giải pháp ngắn hạn nhằm tránh tình trạng bế tắc về tài chính hiện nay, sau đó sẽ tiến tới hợp tác tìm giải pháp cắt giảm nợ trong năm 2013.



Các phát biểu mang tính hợp tác trên đây được đưa ra khi Quốc hội khóa 112 chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ chuyển giao quyền lực cho Quốc hội khóa mới vừa được bầu ngày 6/11.



Theo kết quả chưa chính thức, tại Quốc hội Mỹ khóa mới 113, đảng Dân chủ vẫn nắm quyền chi phối Thượng viện với tỷ lệ ghế 53-47, tăng hai ghế so với tỷ lệ 51-49 của khóa trước, trong khi đảng Cộng hòa tiếp tục giành quyền chi phối Hạ viện với tỷ lệ ghế 232-192 (còn một số ghế chưa kiểm phiếu xong) so với tỷ lệ 242-193 của khóa trước.



Một bước ngoặt đáng chú ý nữa là Quốc hội khóa mới sẽ có thêm nhiều gương mặt nữ, khiến đồi Capitol có lực lượng phái đẹp đông đảo nhất từ trước đến nay.



Theo số liệu của Trung tâm vì Phụ nữ và Đời sống chính trị Mỹ (CAWP), tại Thượng viện mới được bầu lại 1/3 số ghế, phụ nữ giữ 20 ghế, tức chiếm 1/2 số ghế tại cơ quan lập pháp này.



Trong khi đó, tại Hạ viện, phụ nữ cũng giữ kỷ lục 76 ghế, trong đó có 56 ghế của đảng Dân chủ và 20 ghế thuộc đảng Cộng hòa.



Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất cho việc phụ nữ Mỹ ngày càng tham gia nhiều hơn vào đời sống chính trị của đất nước là việc các cử tri ở bang miền Đông Bắc New Hampshire đã bầu chọn một gương mặt nữ vào chiếc ghế thống đốc bang, và đặc biệt hơn là nhóm nghị sĩ đại diện cho bang này tham dự Quốc hội khóa mới 113 cũng... toàn nữ.



Một kỷ lục khác trong cuộc bầu cử ở Mỹ vừa qua là việc cử tri gốc Á bỏ phiếu cho ông Obama chiếm tỷ lệ áp đảo.



Các số liệu sơ bộ từ những cuộc thăm dò ý kiến sau khi rời phòng bỏ phiếu cho thấy có khoảng 73% cử tri gốc Á đã quyết định trao cho vị tổng thống đương nhiệm của đảng Dân chủ thêm một nhiệm kỳ bốn năm nữa. Như vậy, số lá phiếu của cử tri gốc Á ủng hộ ông Obama đã tăng đáng kể so với cuộc bầu cử năm 2008 và đây cũng là một thay đổi lớn đối với đảng Dân chủ trong hai thập kỷ qua./.

(Theo TTXVN)