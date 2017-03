Mỹ, Hàn liên tiếp tập trận lớn

Một cuộc tập trận Mỹ - Hàn. Ảnh: AFP



Theo Trọng Giáp (VNE)



Cuộc diễn tập huấn luyện trên không, trên bộ và trên biển mang tên "Đại bàng Non" sẽ diễn ra từ ngày 1/3 đến 30/4. Quân đội Mỹ, Hàn cũng có cuộc tập trận mô phỏng máy tính riêng rẽ có tên "Giải pháp Then chốt" từ ngày 11 đến 21/3.Bình Nhưỡng thường lên án các cuộc tập trận chung này là hành động diễn tập xâm lược. "Các cuộc diễn tập nhằm tăng cường an ninh và sự sẵn sàng của Hàn Quốc và mang tính ngăn chặn về bản chất", AFP dẫn lời Bộ Tư lệnh Lực lượng Kết hợp Mỹ (CFC) cho biết.Đại bàng Non sẽ có sự tham gia của 10.000 quân Mỹ cùng một số lượng quân Hàn Quốc lớn hơn thường lệ. Giải pháp Then chốt sẽ bao gồm 3.500 quân Mỹ và 10.000 lính Hàn.Hàn Quốc đã thực hiện một chuỗi các cuộc tập trận quân sự riêng và chung với Mỹ kể từ khi Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa hồi tháng 12/2012. Căng thẳng càng dâng lên trên bán đảo Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng hôm 12/2.Đầu tháng này, Seoul và Washington cũng tập trận hải quân chung với sự tham gia của tàu ngầm hạt nhân Mỹ ngoài khơi bờ biển phía đông Hàn Quốc và sau đó thực hiện một cuộc diễn tập không quân chung.Quân đội Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc từ sau cuộc chiến 1950 - 53 và lực lượng này hiện bao gồm 28.500 binh sĩ.