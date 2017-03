Mỹ: Hàng chục người nhập viện do ngộ độc

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: AP)



Các quan chức thuộc Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ đã tới bang New Jersey từ chiều ngày 30/11 để tiến hành điều tra. Họ sẽ cố gắng xác định xem việc đoàn tàu bị trật bánh là do cây cầu có vấn đề hay là nguyên nhân khiến cây cầu bị sụp đổ.



Tin tức cho biết, 7 toa thuộc đoàn tàu trên bị trật bánh, trong đó 2 toa bồn bị rơi xuống sông. Một trong hai toa này có chứa 25.000 gallon hóa chất vinyl chloride vô cùng độc hại, nên khi tai nạn xảy ra, một phần chất độc đã bị rò rỉ ra ngoài môi trường.



Người dân gần hiện trường và một số địa hạt lân cận đã được sơ tán trong khi các trường học và công sở gần đó tạm thời đóng cửa. Theo tin AP, hàng chục người đã nhập viện. Phần lớn trong số này cho biết họ cảm thấy khó thở, nhức mắt và ngứa họng.



Hiện nhà chức trách địa phương đã cô lập vùng nước bị nhiễm hóa chất và mọi việc đã nằm trong tầm kiểm soát, phát ngôn viên Larry Ragonese của Sở Bảo vệ môi trường tiểu bang New Jersey cho hay.

Theo Thanh Vân tổng hợp (VNN)