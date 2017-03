Mỹ hoãn thử tên lửa vì căng thẳng Triều Tiên

Một vụ thử nghiệm tên lửa đánh chặn ở căn cứ không quân Vandenberg, Mỹ. Ảnh: U.S. Navy



Theo Anh Ngọc (VNE)



Một quan chức quốc phòng Mỹ hôm qua cho hay trên AFP rằng, Bộ trưởng Chuck Hagel đã dời thời điểm tiến hành thử nghiệm tên lửa Minuteman 3 ở căn cứ không quân Vandenberg, bang California, sang tháng tới.Nguyên nhân của quyết định này là do lo ngại vụ phóng tên lửa "có thể bị hiểu nhầm là chúng tôi đang cố tình làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng hiện này với Triều Tiên"."Chúng tôi muốn tránh sự ngộ nhận hoặc bóp méo sự thực", quan chức trên nói. "Chúng tôi cam kết thử nghiệm các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) để đảm bảo một kho vũ khí hạt nhân an toàn, bảo đảm và hiệu quả".Tuyên bố của Lầu Năm góc theo sau những thông tin cho biết, Triều Tiên đã chuyển hai tên lửa tầm trung lên bệ phóng di động và giấu chúng trong các căn cứ dưới lòng đất gần bờ biển phía đông.Giới chức Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên dường như có ý định phóng tên lửa không cảnh báo trước.Các tên lửa trên được cho là Musudan, có phạm vi hoạt động khoảng 3.000 km, và theo lý thuyết thì có thể được đẩy lên 4.000 km với một trọng tải nhẹ. Chúng có thể bao phủ bất kỳ mục tiêu nào ở Hàn Quốc và Nhật Bản, thậm chí có thể vươn đến các căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Guam.Trước đó, hôm 4/4, Triều Tiên tuyên bố đã phê duyệt xong kế hoạch tấn công hạt nhân nhằm vào các mục tiêu ở Mỹ và cảnh báo chiến tranh có thể nổ ra "trong hôm nay hoặc ngày mai".Bộ trưởng Chuck Hagel cho rằng Triều Tiên là "một mối đe dọa thực sự và ngày càng tăng" đối với Mỹ và các đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản. Lầu Năm góc đã đưa hệ thống đánh chặn tên lửa trên mặt đất THAAD đến đảo Guam để bảo vệ các căn cứ quân sự tại đây và bổ sung thêm hai tàu khu trục chống tên lửa lớp Aegis đến khu vực này.Cuộc khủng hoảng đang bao trùm bán đảo Triều Tiên nổ ra kể từ khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa hồi tháng 12, mà theo lý thuyết là có thể đạt đến lục địa Mỹ, nhưng thay vào đó lại rơi xuống gần Philippines.Triều Tiên sau đó lại tiếp tục thử nghiệm hạt nhân lần ba vào tháng hai, bất chấp cả sự ngăn cản từ đồng minh chính là Trung Quốc. Hội đồng Bảo an sau đó hôm 7/3 đã nhất trí thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với nước này.