Mỹ hối thúc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông

Ông John Kerry tại cuộc họp với những người đồng cấp ASEAN tại New York (Nguồn: AFP)



Phát biểu tại cuộc họp với những người đồng cấp ASEAN tại New York, Ngoại trưởng Kerry nói: “Khu vực của các bạn là nơi có nhiều hải cảng nhộn nhịp nhất và những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới. Vì vậy sự ổn định nơi các bạn sống ảnh hưởng sâu sắc đến sự thịnh vượng của các bạn. Đó là một trong những lý do tại sao Mỹ giữ vững cam kết đảm bảo an ninh hàng hải, tự do đi lại trên biển và giải quyết các tranh chấp liên quan tới lãnh thổ cũng như đạt được một bộ quy tắc ứng xử. Điều này đòi hỏi phải tôn trọng luật pháp quốc tế và hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở ở Biển Đông”.Ngoại trưởng Mỹ hối thúc các thành viên ASEAN “hành động càng nhanh càng tốt để đạt được một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc giúp giải quyết các tranh chấp, mà không đe dọa, cưỡng ép và sử dụng vũ lực”.