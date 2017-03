Mỹ, Israel ngại cảnh báo của Iran

Qua Hãng tin AFP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Mark Regev cảnh báo: "Thật không may, chúng tôi đã nghe thấy tất cả những tuyên bố mang tính cực đoan, hằn học từ phía ban lãnh đạo của Iran". Trong khi đó, chính quyền Mỹ nhận xét cảnh báo của Tehran là "vô bổ, không mang tính xây dựng và bị xem như sự khiêu khích".

Nhưng quả thật Iran đang chịu nhiều sức ép từ cộng đồng quốc tế. Theo AP, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Hervé Morin tuyên bố việc Paris đang lập các kế hoạch quân sự không phải nhằm phục vụ khả năng tấn công Iran, mà chỉ là điều "bình thường". Trong khi đó, giới chức Đức cho biết Đức đang chuẩn bị siết chặt thêm biện pháp trừng phạt Iran liên quan chương trình hạt nhân của nước này. Dự trù ngày 21-9, Đức sẽ cùng năm nước có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ (Pháp, Anh, Mỹ, Trung Quốc và Nga) thảo luận nghị quyết mới chống Iran.

* Giới chức thành phố New York, Mỹ đã bác bỏ đề nghị thăm Ground Zero của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad trong thời gian dự khóa họp thường niên của Đại hội đồng LHQ, vì lý do "an ninh". Tuy nhiên, theo Itar-Tass, bên trong Nhà Trắng đã có nhận định: "Thật kỳ lạ khi tổng thống một nước bị cho là bảo trợ khủng bố đòi thăm hiện trường này" (nơi tòa tháp đôi bị sụp đổ trong vụ khủng bố 11-9-2001). Cựu thượng nghị sĩ Mỹ Fred Thompson cho rằng đề nghị này "xúc phạm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố" và nói riêng, "Iran có trách nhiệm trong việc cung cấp vũ khí cho các phần tử cực đoan giết người Mỹ ở Iraq và Afghanistan tới ngày hôm nay".