Mỹ: Kế hoạch ngăn chặn tịch biên nhà

Kế hoạch này sẽ giúp mỗi ngày khoảng 10.000 người khỏi bị tịch biên nhà cửa. Ông Obama đã từng cam kết sẽ chi 50 tỷ USD cho kế hoạch này.

Theo ông Lawrence Summers (cố vấn kinh tế của Tổng thống Obama), kế hoạch bao gồm một số biện pháp: Chủ nhà có lệnh tịch biên sẽ được giảm mức trả nợ gốc cho ngân hàng còn 31% thu nhập trước thuế; chủ nhà đang gặp khó khăn sẽ được giảm lãi suất cho vay; chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp từ các ngân hàng và nhà đầu tư sẽ được mua lại.

Các tập đoàn cho vay thế chấp thuộc kiểm soát của chính phủ như Fannie Mae, Freddie Mac và các ngân hàng lớn khác như JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley và Ngân hàng Mỹ đã ngừng phát lệnh tịch biên đến ngày 6-3. Ngân hàng Citigroup Inc. gia hạn ngừng tịch biên đến ngày 12-3. Quyết định ngừng tịch biên chỉ áp dụng cho người vay tiền mua nhà để ở. Năm 2008, hơn 2,3 triệu chủ nhà có thể bị tịch biên nhà cửa, tăng 81% so với năm trước đó.

Ngày 13-2, Hạ viện và Thượng viện cũng đã lần lượt thông qua dự luật kích thích kinh tế chung đã được hai viện nhất trí nội dung. Tỷ lệ bỏ phiếu ở Hạ viện là 246 phiếu thuận, 183 phiếu chống, còn ở Thượng viện là 60 phiếu thuận, 38 phiếu chống.