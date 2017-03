Mỹ kêu gọi “nghỉ chơi” 2 công ty Trung Quốc

Báo cáo trên được công bố hôm 8-10, kêu gọi nhà chức trách Mỹ ngăn chặn những thương vụ sáp nhập và mua lại mà 2 công ty Huawei Technologies Ltd. và ZTE Corp tiến hành tại nước này.



Ngoài ra, xuất phát từ nỗi lo về những vụ tấn công trên mạng xuất xứ từ Trung Quốc, ủy ban nói trên còn đề nghị không sử dụng bất kỳ thành phần nào của 2 công ty này trong các hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ vì nguy cơ gián điệp. Báo cáo nhận định: “Trung Quốc có phương tiện, cơ hội và động cơ để sử dụng các công ty viễn thông vào những mục đích xấu”.



Báo cáo trên là kết quả của cuộc điều tra kéo dài một năm, trong đó có cuộc điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ vào tháng rồi. Tại cuộc điều trần này, các quan chức cấp cao của Huawei và ZTE, 2 nhà cung cấp thiết bị viễn thông và điện thoại di động hàng đầu thế giới, phủ nhận cáo buộc gây đe dọa an ninh cho nước Mỹ. Cả 2 công ty cũng khẳng định không bị kiểm soát bởi chính phủ Trung Quốc.



Dù vậy, cuộc điều tra kết luận việc Huawei và ZTE được phép cung cấp thiết bị cho những hạ tầng quan trọng của Mỹ có thể "làm tổn hại đến những lợi ích cốt lõi về an ninh quốc gia của đất nước”. Kết luận này nhiều khả năng sẽ cản trở nỗ lực mở rộng hoạt động kinh doanh của 2 công ty Trung Quốc trên ở thị trường Mỹ.



Không dừng lại ở đó, Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ cho biết đã nhận được thông tin từ các chuyên gia công nghiệp, những nhân viên và những người từng làm tại Huawei, theo đó công ty Trung Quốc này có thể đã vi phạm luật pháp Mỹ.



Huawei bị cáo buộc đã vi phạm luật nhập cư, có hành vi hối lộ, tham nhũng và sử dụng phần mềm lậu tại các cơ sở của mình ở Mỹ. Những cáo buộc này sẽ được chuyển cho chính phủ Mỹ để xem xét và điều tra thêm.



Theo P.Võ (AP, NLĐ)