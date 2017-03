Mỹ kêu gọi Quốc hội cân nhắc cắt giảm chiến lược

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trong phiên điều trần trước Tiểu ban ngân sách Thượng viện, ông Gates cho rằng việc cắt giảm ngân sách quốc phòng sẽ làm giảm quy mô của quân đội, hạn chế phạm vi và khả năng hoạt động của quân đội.



Vì vậy, điều quan trọng là duy trì một quân đội có khả năng đáp ứng những ưu tiên an ninh quan trọng của quốc gia ngay cả khi áp lực tài chính đòi hỏi phải duy trì một lực lượng vũ trang nhỏ hơn.



Lời kêu gọi trên của ông Gates được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama yêu cầu cắt giảm thêm 400 tỷ USD trong chi phí an ninh nhằm nỗ lực kiềm chế tình trạng thâm hụt ngân sách khổng lồ.



Trong bối cảnh Hạ viện đang xem xét cắt giảm khoảng 1 tỷ USD trong năm tài chính 2012 đối với dự án hiện đại hóa các cơ sở hạt nhân quốc gia, ông Gates cũng cho rằng việc này cần phải được cả Lầu Năm Góc và Bộ Năng lượng, đầu mối giám sát dự án, xem xét thấu đáo.



Theo Bộ trưởng, dự án này đã góp phần thuyết phục Thượng viện ủng hộ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới với Nga hồi năm ngoái. Việc cắt giảm quỹ này sẽ phương hại đến chính những nỗ lực nhằm duy trì và hiện đại hóa vũ khí của Mỹ.



Thực tế, trong khi Thượng viện bàn bạc về START mới hồi năm ngoái, Chính quyền Tổng thống Obama đã nhất trí chi khoảng 85 tỷ USD trong 10 năm tới để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng hạt nhân quốc gia. Washington cũng có kế hoạch chi 100 tỷ USD để duy trì và hiện đại hóa hệ thống chuyển giao hạt nhân của Mỹ.



Cùng ngày, Nhà Trắng đã gửi báo cáo cho Quốc hội nêu rõ chi phí của Mỹ cho các hoạt động quân sự và nhân đạo ở Libya tính từ khi bất ổn xảy ra tới ngày 3/6 là 715,9 triệu USD.



Tổng chi phí dự kiến cho các hoạt động của Mỹ tại Libya đến ngày 30/9/2011, thời điểm kết thúc giai đoạn 90 ngày lần thứ hai của NATO, là khoảng 1,1 tỷ USD.



Giới chức Mỹ cũng lo ngại tình trạng cắt giảm chi phí quân sự của các nước thành viên NATO hiện nay sẽ trút thêm gánh nặng tài chính cho Washington.



Trước đó ngày 14/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng 649 tỷ USD cho tài khóa 2012, thấp hơn 9 tỷ USD so với đề nghị của Tổng thống Obama./.

