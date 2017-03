Mỹ không có kế hoạch gặp song phương Triều Tiên

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell. (Nguồn: Getty Imags)

Lời khẳng định trên được đưa ra trong bối cảnh ông Campbell đang ở Seoul tham dự diễn đàn an ninh, trái ngược với những thông tin được các quan chức Hàn Quốc tiết lộ trước đó về việc Seoul và Washington đã bàn bạc về một vòng tiếp xúc nữa giữa Mỹ và Triều Tiên.



Cùng ngày, liên quan tiến trình đàm phán sáu bên, ông Chun Yung-woo, Trợ lý của Tổng thống Hàn Quốc, nói rằng nếu muốn nối lại tiến trình đàm phán, Triều Tiên cần phải chấp nhận các điều kiện tiên quyết, trong đó có việc chấm dứt chương trình làm giàu hạt nhân của mình.



Tuyên bố trên có thể gây khó khăn cho các nỗ lực nhằm tái khởi động đàm phán sáu bên bị đình trệ từ năm 2009 bởi Bình Nhưỡng thời gian gần đây đã đề nghị nối lại tiến trình này mà không kèm điều kiện tiên quyết.



Trong bối cảnh căng thẳng giữa các bên tham gia đàm phán đang có nguy cơ gia tăng, Hàn Quốc lại cảnh báo về nguy cơ Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba hoặc tên lửa tầm xa nếu đàm phán tiếp tục bế tắc.



Phát biểu tại diễn đàn an ninh diễn ra ở Seoul, phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc Kim Tae-hyo cho biết vấn đề này có thể sẽ là chủ đề thảo luận giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và người đồng cấp Mỹ Barack Obama vào tuần tới tại Washington.



Đặc biệt, Hàn Quốc còn bày tỏ quan ngại về việc Bình Nhưỡng có thể tiến hành các cuộc tấn công hóa học và sinh học nhằm vào quốc gia này nếu Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt viện trợ.



Theo công bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên có khoảng 5.000 tấn vũ khí hóa học và có khả năng phát tán các bệnh than, đậu mùa, dịch tả./.

