Mỹ kỷ niệm 2 năm ngày rút quân khỏi Iraq

Tổng thống Barack Obama gặp gỡ các binh sĩ tại doanh trại Fort Bliss ở El Paso, Texas, ngày 31/8/2012.



Theo Đức Vũ (DT)



Trong diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm qua, ông Obama đã đề cập tới chuyến viếng thăm mà ông đã thực hiện đến doanh trại Fort Bliss ở bang Texas để chúc mừng những thành tựu mà các binh sĩ Mỹ đã đạt được trong thời gian tòng quân tại Iraq.“Đất nước không nên để cho các binh sĩ xuất ngũ phải khó khăn trong việc tìm kiếm công ăn việc làm”, Tổng thống Obama nói, sau khi khẳng định việc giúp cho các binh sĩ thực hiện giấc mơ của họ chính là cách để vinh danh những “cảm tử quân” này.Cũng trong buổi phát thanh, ông Obama khẳng định cuộc chiến chống Taliban ở Afghanistan đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng còn nhiều công việc khó khăn trước mắt.Ông cho biết lịch trình triệt thoái binh sĩ ra khỏi chiến trường Nam Á này vào cuối năm 2014 vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.Ông Obama đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh binh sĩ Mỹ và NATO đóng tại Afghanistan vừa trải qua tháng đẫm máu nhất kể từ đầu năm tới nay với khoảng 24 binh sĩ bị sát hại, trong đó có 15 người (12 người Mỹ) bị nhân viên an ninh sở tại bắn chết và 9 người (7 người Mỹ) bị thiệt mạng do tai nạn máy bay trực thăng.Tuy nhiên, so với tháng 8 năm ngoái thì con số này vẫn thấp hơn nhiều so với 153 người bị thiệt mạng, trong đó có 71 lính Mỹ.