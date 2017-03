Mỹ: lại thu hồi đồ trang sức trẻ em nhập từ Trung Quốc

Vụ thu hồi này liên quan đến 19.000 bộ lắc tay “Best Friends” sản xuất tại Trung Quốc, bày bán tại các cửa hàng trang sức và trong chuỗi cửa hàng Claire (với 3.000 cửa hàng tại Bắc Mỹ và châu Âu).



Một phát ngôn viên của Ũy ban an toàn sản phẩm người tiêu dùng Mỹ (CPSC) cho biết các nhà điều tra đang kiểm tra các lô hàng trang sức trẻ em tại 10 cảng lớn của Mỹ. Các nhà khoa học thuộc CPSC đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm độc lập, và thực hiện theo đề nghị của hãng tin AP, kết quả cho thấy lắc tay Best Friends có chứa hàm lượng cao Cadmium. Kết quả kiểm tra mà CPSC thực hiện cho AP cho thấy lắc tay bán tại cửa hàng Claire chứa 91% cadmium so với trọng lượng. CPRC cảnh báo người tiêu dùng không cho trẻ tiếp xúc với lắc tay và trả lại nơi đã mua.



Theo CPSC, nhà sản xuất sản phẩm này là tập đoàn Dae Yeon Industries tại Trung Quốc. Hồi tháng 1.2010, chính phủ Mỹ cũng đã thu hồi một đợt sản phẩm trang sức trẻ em vì không an toàn cho sức khỏe. Hiện đại diện nhà nhập khẩu đồ trang sức và nhà sản xuất có liên quan đều phủ nhận việc sản phẩm thiếu an toàn.





Theo K.D (SGTT/AP)