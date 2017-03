Mỹ lo "sói đơn độc" tấn công lễ tuyên thệ của Obama

Ông Obama và vợ con trong lễ tuyên thệ năm 2009 (Nguồn: Getty Images)

Hai tháng trước thách thức lớn này, nhà chức trách Mỹ thừa nhận họ quan ngại về kịch bản “sói đơn độc”, một kẻ tấn công riêng lẻ có thể trà trộn vào đám đông mà không được định vị trước là một nguồn rủi ro.



“Đe dọa lớn hơn, điều khiến bạn thức dậy mỗi đêm, là những kẻ tấn công đơn độc, bất chấp vị trí và vai trò của chúng ra sao,” Michael Clancy, phó trợ lý giám đốc phụ trách chống khủng bố của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) nói với AFP trong một cuộc phỏng vấn.



“Đó là những kẻ khiến tôi lo sợ nhất, những kẻ không có trong ra-đa của chúng tôi, đó là những Timothy McVeigh,” Clancy nhấn mạnh, ý nhắc đến thủ phạm người Mỹ đã tấn công tòa nhà liên bang ở Oklahoma khiến 168 người thiệt mạng.



Cứ bốn năm một lần, Tổng thống Mỹ lại đọc lời thề tuyên thệ trên các bậc thêm ở tòa nhà Capitol, trụ sở quốc hội, với sự chứng kiến của các cựu tổng thống, nghị sĩ và thành viên Tòa án tối cao.



Tháng 1/2009, 1,8 triệu người Mỹ đã đổ về chứng kiến lễ tuyên thệ của tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, bất chấp thời tiết giá lạnh. Trong lễ tuyên thệ lần thứ 57 này, Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ, có trách nhiệm bảo vệ các yếu nhân, đã hợp tác với FBI, quân đội và Bộ an ninh nội địa chuẩn bị mọi việc cho được chu đáo.



“Mục tiêu của chúng tôi là vạch ra và triển khai kế hoạch an ninh với sự tham gia của nhiều ban ngành liên quan, một kế hoạch an ninh không kẽ hở,” người phát ngôn Cơ quan mật vụ Brian Leary nói.

Hàng ngàn người dự lễ tuyên thệ của Obama năm 2009 (Nguồn: AFP)



Giống như trong năm 2009, trung tâm chỉ huy an ninh cho lễ nhậm chức sẽ đóng ở trụ sở FBI tại Washington. Vào ngày trọng đại, các nhân viên an ninh sẽ giám sát mọi chuyện thông qua các màn hình lớn với những thiết bị theo dõi tối tân, trong khi vẫn phải liên lạc với các bộ phận hiện trường.



Hàng chục nghìn cảnh sát và binh sĩ quân đội đã được triển khai bốn năm trước gần Capitol và quảng trường Mall. Trong khi nhà chức trách không thông báo con số lần này, có lẽ cũng không xê xích nhiều. Thủ đô nước Mỹ cũng sẽ dày đặc các tay súng bắn tỉa trên máy nhà dọc theo đường diễu hành của tổng thống, trong khi các đơn vị phát hiện vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ được bố trí ở Washington./.

Theo Trần Trọng (Vietnam+)