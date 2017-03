Mỹ: Nạn bán chứng chỉ hành nghề y tế

Các trung tâm đào tạo cũng như nơi cấp chứng chỉ hành nghề cho nhân viên y tế làm việc trong các cơ sở nêu trên cũng đang bị điều tra. Mấy tháng trước, cơ quan điều tra đã phát hiện một số trường dạy nghề chuyên mua bán chứng chỉ hành nghề chăm sóc y tế tại nhà cho người không qua lớp đào tạo nào cả. Theo quy định của bang New York, nhân viên chăm sóc y tế tại nhà phải học việc 75 giờ tại trung tâm dạy nghề và thực hành 16 giờ cùng với y tá có kinh nghiệm. Tuy nhiên, chỉ riêng tại một cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà, cơ quan điều tra đã phát hiện có đến 700 người không có chứng chỉ hành nghề hợp lệ trong 1.600 hộ lý làm việc tại đây. Ngay cả nhân viên điều dưỡng cũng tìm cách rút ruột chương trình y tế nhân đạo này bằng cách kê khống số giờ phục vụ, khai báo thêm những phần công việc mà họ không làm cũng như kê thanh toán vật tư, dụng cụ y tế mà họ không hề cung cấp cho bệnh nhân. Có trường hợp chỉ làm việc một ngày mà kê thanh toán tới 36 giờ công. Đến nay trong vụ án này đã có hơn 20 người bị bắt giữ do phạm tội lừa đảo với số tiền bị thất thoát lên đến 100 triệu USD (1.620 tỷ đồng VN). Trong năm 2006, bang New York đã chi 1,3 tỷ USD (21.060 tỷ đồng VN) cho các dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà và có đến 54.000 bệnh nhân được hưởng lợi từ chương trình này.

MINH NHỰT (Theo The New York Post, The New York Times)