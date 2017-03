"Mỹ nên xem xét vũ trang cho phe đối lập Syria"

Thượng nghị sỹ John McCain. (Nguồn: Reuters)

Ông John McCain nói với báo giới: "Chúng ta nên bắt đầu xem xét tất cả các lựa chọn, kể cả việc vũ trang cho phe đối lập Syria. Cần phải chấm dứt cuộc đổ máu hiện nay." Ông McCain cũng đề nghị thành lập "một nhóm tiếp xúc, một liên minh chung" về Syria, song không chỉ rõ đó là gì.



Những bình luận này được đưa ra khi Thượng nghị sỹ McCain và các nghị sỹ Đảng Cộng hòa chuẩn bị tiếp Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman, người đang có chuyến thăm Mỹ, và một ngày sau khi Mỹ đóng cửa Đại sứ quán nước này ở Damascus và rút hết nhân viên ngoại giao trong bối cảnh chính quyền Syria gia tăng hành động trấn áp phe đối lập.



Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng né tránh những thảo luận về hành động can thiệp quân sự và cam kết theo đuổi các biện pháp ngoại giao cho vấn đề Syria.



Thượng nghị sỹ hàng đầu John Kerry cũng cho rằng cuộc khủng hoảng Syria "rất khác" so với trường hợp Libya mới đây, mà đã dẫn tới chiến dịch quân sự do NATO đứng đầu lật đổ cố lãnh đạo M. Gaddafi, đồng thời hối thúc nỗ lực mới nhằm nhận được sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc về một hành động của Liên hợp quốc.



Trong khi đó, Mỹ cùng ngày thông báo nước này đang phối hợp với các đối tác để thảo luận phương án cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Syria, song không nói Mỹ có thể hỗ trợ bao nhiêu.



Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney xác nhận Mỹ đang thăm dò khả năng cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Syria, giữa lúc Washington và các đối tác gia tăng sức ép lên Chính phủ của Tổng thống al-Assad.



Theo AFP, ngày 7/2, Mỹ đã tỏ ý nghi ngờ các cam kết của Tổng thống Syria Bashar al-Assad với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và nói rằng nhà lãnh đạo này thay vào đó nên ngay lập tức chấm dứt bạo lực.



Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết Mỹ từ chối đánh giá về chuyến thăm Damascus của ông Lavrov, song chỉ trích Tổng thống Assad vì đã đưa ra những cam kết mới về cải cách trong nước.



Phát biểu trước báo giới, bà Nuland nói: "Các bạn có thể hiểu rằng toàn thể cộng đồng quốc tế rất nghi ngờ (các cam kết của ông Assad), thay cho việc tập trung vào chấm dứt bạo lực, những gì chúng ta đang chứng kiến là việc nhắc lại đề xuất cũ mà ông Assad đã đưa ra hết từ tháng này sang tháng khác."



Phát biểu sau cuộc gặp với ông Assad tại Damascus cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết ông al-Assad đã "hoàn toàn cam kết" chấm dứt tình trạng đổ máu và rằng nhà lãnh đạo Syria sẽ sớm công bố thời gian biểu cho một cuộc trưng cầu ý dân về bản hiến pháp mới của nước này./.

