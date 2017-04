Mỹ: Người đẹp chuẩn bị vào Nhà Trắng

Ai cũng bất ngờ khi ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain tuyên bố chọn bà Sarah Palin 44 tuổi, thống đốc bang Alaska làm ứng cử viên phó tổng thống vào ngày 29-8.

Á hậu bang Alaska

Thượng nghị sĩ John McCain năm nay đã 72 tuổi. Ông bị đảng Dân chủ chê là già cỗi, ít có khả năng mang lại sinh khí mới cho Nhà Trắng. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên ông đã chọn bà Sarah Palin trẻ đẹp, khỏe khoắn làm bạn đồng hành khi tranh cử tổng thống Mỹ.

Bà Sarah Palin (tên đầy đủ là Sarah Heath Palin) lớn lên tại thành phố nhỏ Wasilla (dân số 9.800 người) ở ngoại ô TP Anchorage, thủ phủ bang Alaska. Thời trung học, bà tham gia đội tuyển bóng rổ của Trường trung học Wasilla và nổi tiếng là cầu thủ hậu vệ chơi lăn xả. Năm 1982, tại vòng chung kết bóng rổ các trường trung học toàn bang Alaska, đội trưởng Sarah Palin đã đưa đội bóng giành chức vô địch.

Hai năm sau, bà Sarah Palin tham dự cuộc thi hoa hậu TP Wasilla và giành luôn vương miện. Năm 1984, bà đoạt danh hiệu á hậu cuộc thi hoa hậu bang Alaska.

Sau khi tốt nghiệp ngành báo chí Đại học bang Idaho, bà sống chung với người yêu là một công nhân dầu mỏ và cũng là một ngư dân. Sau đó, hai người tự tổ chức đám cưới đơn giản. Chồng bà cũng là người đam mê thể thao với thành tích bốn lần vô địch bang Alaska cuộc thi đua xe trượt tuyết đường dài.

Sau thời gian giúp chồng đánh cá, bà trở thành phóng viên thể thao cho đài truyền hình ở TP Anchorage trong một thời gian ngắn.

Chống tham ô, lãng phí

Năm 1992, lúc đã trở thành bà mẹ trẻ, bà Sarah Palin được bầu làm ủy viên Hội đồng thành phố Wasilla. Bốn năm sau, ở tuổi 32, bà được bầu làm thị trưởng TP Wasilla với phong cách làm việc quyết liệt như khi thi đấu bóng rổ.

Sau hai nhiệm kỳ thị trưởng, năm 2003, bà được bổ nhiệm vào Hội đồng bảo tồn dầu khí. Chỉ một thời gian ngắn, bà đã chủ trì điều tra những hành vi vi phạm đạo đức của ông chủ tịch hội đồng, đồng thời là chủ tịch đảng Cộng hòa ở bang Alaska. Cuối cùng, ông này phải từ chức.

Năm 2005, bà là một trong những người đứng đơn tố cáo tổng chưởng lý bang Alaska vì ông này giúp sức cho một công ty để thủ lợi riêng. Sau đó, ông này cũng phải từ chức.

Vốn đã mệt mỏi với căn bệnh tham nhũng, cử tri bang Alaska yêu mến tính cách mạnh mẽ và độc lập của bà. Chính điều đó đã giúp bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc bang Alaska năm 2006. Bà trở thành nữ thống đốc đầu tiên của bang này và là thống đốc bang trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Sau khi trở thành thống đốc, bà khai tử dự án xây dựng cầu ở các địa điểm không phù hợp, cắt giảm lương, giảm thuế và không sử dụng máy bay riêng cho thống đốc.

Bộ mặt mới của John McCain

Bà Sarah Palin theo quan điểm phản đối phá thai. Tháng 4-2008, bà sinh đứa con thứ năm. Mang thai, dù biết con sẽ mắc bệnh Down (bệnh thiểu năng trí tuệ) nhưng bà vẫn không phá thai. Bà cũng là người ủng hộ quyền sử dụng súng và không chấp nhận hôn nhân đồng giới.

Hai năm trước, ít ai nghĩ bà sẽ trở thành thống đốc bang Alaska. Cuối tháng 8, cũng ít ai nghĩ bà sẽ trở thành ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa.

Các chuyên gia chính trị cho rằng thượng nghị sĩ John McCain lựa chọn bà nhằm lấy phiếu của cử tri nữ. Tuy nhiên, Báo The Los Angeles Times cho rằng ông McCain có thể gặp rủi ro vì cử tri nữ cánh tả vốn chỉ ủng hộ đảng Dân chủ.

Báo The Washington Post lại bình luận bà Sarah Palin sẽ được các cử tri cánh hữu ủng hộ vì đường lối chống phá thai và cấm hôn nhân đồng giới. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhận định bà còn non kém kinh nghiệm chính trị và kinh nghiệm đối ngoại so với ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

Tệ hơn, Quốc hội bang Alaska đang chuẩn bị điều tra bà về hành vi lạm dụng quyền lực để gây sức ép nhằm sa thải một nhân viên cảnh sát là anh rể bà. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát mới đây cho thấy 79% cử tri bang Alaska đã ủng hộ bà, tỷ lệ cao nhất trong lịch sử chính trị ở bang này.