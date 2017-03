Mỹ, Nhật trong cơn lốc suy thoái

- Bốn ngày sau khi Quốc hội Pháp thông qua kế hoạch kích cầu 26 tỷ euro, ngày 2-2, Thủ tướng Pháp Francois Fillon đã công bố 1.000 dự án đầu tư liên quan đến cơ sở hạ tầng, quy hoạch đô thị, nhà ở, di sản văn hóa, luật pháp, quốc phòng, nghiên cứu.... - Tác động của khủng hoảng kinh tế đã lan sang ngành giáo dục Anh. Tin tức về đóng cửa, sát nhập, chuyển nhượng trường học xuất hiện nhiều hơn trên báo chí. Theo Báo The Times của Anh số ngày 8-1, 25 trường tại Anh đang âm thầm tìm kiếm đối tác mua lại. Bị ảnh hưởng nặng nhất là các trường tư có quy mô nhỏ do gia đình sở hữu và quản lý. Đây thường là những cơ sở giàu truyền thống được phụ huynh tin cậy. Hệ thống trường quốc tế Cognita đang thương lượng mua lại 15 trường. - Ngày 31-1, tại Liên bang Nga, hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình ở nhiều thành phố phê phán chính sách kinh tế của chính phủ. Cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra ở Vladivostok (3.000 người). TNL - MINH NHỰT (Theo AFP, Reuters, The Times)