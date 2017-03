Mỹ, Nhật và Australia thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Lãnh đạo quốc phòng ba nước. (Nguồn: Getty images)

Mục tiêu của kế hoạch hành động này là tăng cường sự hợp tác giữa ba nước trong các vấn đề khu vực như những tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và vụ Triều Tiên phóng vệ tinh.



Quan chức quốc phòng ba nước cũng nhất trí mở rộng các cuộc tập trận chung và dự kiến các nội dung diễn tập cụ thể cũng được đưa vào trong kế hoạch hành động này.



Trước đó, cùng ngày, Bộ trưởng Panetta cho biết Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện hải quân ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là một phần trong chiến lược quốc phòng mới của nước này nhằm tái cân bằng lực lượng.



Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng tái khẳng định một loạt các cam kết quân sự tại châu Á-Thái Bình Dương, gồm các hiệp ước với các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Australia và các đối tác Ấn Độ, Singapore, Indonesia cùng nhiều nước khác.



Ông cho biết Mỹ sẽ nỗ lực xây dựng quan hệ quân sự khu vực thông qua những hoạt động hợp tác tương tự như thỏa thuận luân chuyển bố trí quân mà Mỹ đã đạt được với Australia và đang tiến hành với Philippines. Nhật Bản và Australia tỏ ý hoan nghênh động thái tăng cường này.



Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shu Watanabe cho biết Nhật Bản sẵn sàng mở rộng vai trò của mình trong đảm bảo an ninh hàng hải ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông nhấn mạnh sự hợp tác giữa các nước trong khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với việc cải thiện an ninh hàng hải, đồng thời nói rõ chỉ riêng các khuôn khổ an ninh đa phương "không thể đảm bảo an ninh tại khu vực" và Mỹ sẽ đóng một vai trò chủ chốt.



Thứ trưởng Shu Watanabe cho biết từ tháng Tư vừa rồi, Nhật Bản đã tiến hành một loạt hoạt động hỗ trợ tạo dựng năng lực cho các nước trong khu vực, đặc biệt là hỗ trợ nhân đạo và giảm nhẹ thảm họa tại Campuchia và Timor Leste./.

(Theo TTXVN)