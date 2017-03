Mỹ: Nhiều học sinh ăn cắp, gian lận...

Úc lập bức tường lửa bảo vệ học sinh Nhằm bảo vệ học sinh trước các trang web khiêu dâm, bạo lực, tháng 12, Úc bắt đầu thực hiện thí điểm chương trình An toàn không gian số do Bộ Viễn thông đề xuất với kinh phí 126 triệu USD trong bốn năm. Theo đề án, chính phủ sẽ lập danh mục các trang web đen và các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải cung cấp đường dẫn thông tin sạch đến các hộ gia đình, trường học và các điểm truy cập Internet công cộng. Chương trình An toàn không gian số được nhiều tổ chức xã hội ủng hộ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng biện pháp kiểm duyệt Internet ít khả thi bởi phần lớn các trang web đen sử dụng công nghệ rất khó kiểm duyệt và số lượng các trang web đen rất nhiều nên rất khó lập danh mục. Trung Quốc, Iran, Saudi Arabia đã áp dụng biện pháp kiểm duyệt mạng. Anh, Thụy Điển, Canada và New Zealand thì cài đặt bộ lọc Internet nhưng hệ thống này được áp dụng tự nguyện. MINH NHỰT (Theo BBC)