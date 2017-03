Mỹ: Obama quyết đóng cửa nhà tù Guantanamo

Theo ông, nhà tù Guantanamo chỉ là nguyên nhân kích động kẻ thù của Mỹ ở nước ngoài, do vậy sẽ không giúp ngăn ngừa các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai.

Ông cam kết sẽ làm việc với các nghị sĩ để phát triển một cơ chế pháp lý thích hợp đối với nghi can khủng bố không thể đưa ra xét xử và quá nguy hiểm đến độ không thể trả tự do. Ông cũng đề xuất giam giữ vô thời hạn các nghi can khủng bố Al-Qaeda nguy hiểm nhất tại Mỹ.

Ít phút sau bài phát biểu của ông Obama, cựu Phó Tổng thống Dick Cheney lên truyền hình chỉ trích các biện pháp về an ninh quốc gia do ông Obama đề ra thiếu khôn ngoan và khinh suất. Ông cảnh báo nếu đưa những tên khủng bố khét tiếng từ nhà tù Guantanamo vào đất Mỹ sẽ là mối hiểm họa lớn.

Cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã thông qua ngân sách bổ sung 91,3 tỷ USD trong năm 2009 cho cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, tuy nhiên không đồng ý chi tiền để đóng cửa nhà tù Guantanamo và căn cứ hải quân của Mỹ ở Cuba.