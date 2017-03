Mỹ: Ông Obama khởi hành đi nhậm chức

Ngày 14-1, Ủy ban tổ chức lễ nhậm chức tổng thống và phó tổng thống đã công bố lịch trình lễ nhậm chức.

Chương trình lễ nhậm chức

Theo chương trình, ngày 17-1, Tổng thống đắc cử Barack Obama cùng gia đình sẽ lên tàu hỏa đi từ TP Philadelphia (bang Pennsylvania) đến TP Wilmington (bang Delaware). Tại đây, họ sẽ đón Phó Tổng thống đắc cử Joe Biden cùng gia đình và tiếp tục hành trình đến TP Baltimore (bang Maryland). Hàng loạt sự kiện và bài phát biểu sẽ được tổ chức ở ba thành phố trên. Dự kiến tàu đến thủ đô Washington, DC tối cùng ngày.

Ngày 18-1, ông Obama sẽ khai mạc các hoạt động của lễ nhậm chức. Buổi chiều, lễ đón tiếp ở đài tưởng niệm Lincoln sẽ chính thức khai mạc nghi lễ nhậm chức.

Ngày 19-1 là ngày tôn vinh di sản của mục sư Martin Luther King. Hai ông Obama và Biden cùng gia đình sẽ tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng ở nhiều nơi tại thủ đô. Buổi tối, phu nhân ông Obama và phu nhân ông Biden sẽ tham gia buổi hòa nhạc dành cho trẻ em.

Ngày 20-1 sẽ diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống và phó tổng thống. Lễ bắt đầu vào buổi trưa ở mặt tây đồi Capitol, nơi tòa nhà Quốc hội tọa lạc. Sau đó, tổng thống và phó tổng thống sẽ dự tiệc trưa với các nghị sĩ và tham dự lễ diễu hành dọc đại lộ Pennsylvania đến Nhà Trắng. 10 cuộc dạ vũ chào mừng sẽ được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau vào tối cùng ngày.

Sáng hôm sau, Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden sẽ tham gia lễ cầu nguyện quốc gia ở nhà thờ lớn quốc gia tại thủ đô, sau đó chính thức bắt tay điều hành đất nước.

Thắt chặt an ninh

Khoảng 240.000 vé ngồi dự khán lễ nhậm chức ở quảng trường quốc gia National Mall gần các bậc thềm lên đồi Capitol đã được các nghị sĩ, tổng thống và phó tổng thống đắc cử phát miễn phí cho cử tri và khách mời.

Ngày 16-1, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cấm bán và làm giả vé dự lễ nhậm chức. Tuy nhiên, hiện trên mạng Internet, vé được rao bán lại với giá hơn 1.000 USD. Nếu dự luật được Hạ viện và Tổng thống Bush thông qua, người vi phạm sẽ bị phạt một năm tù và 100.000 USD.

Cũng từ ngày 16-1, hơn 1.000 người lang thang sống trong khu vực cần bảo vệ an ninh trong lễ nhậm chức đã được lệnh đi nơi khác hoặc vào các trung tâm tạm trú.

Lễ nhậm chức năm nay ghi nhận nhiều kỷ lục về chi phí, số người tham dự, biện pháp an ninh. TP Washington ước tính tốn khoảng 47 triệu USD. Các bang Maryland và Virginia lân cận cũng tốn lần lượt 12 triệu và 16 triệu USD.

Bộ trưởng An ninh nội địa Michael Chertoff thừa nhận lễ nhậm chức lần này sẽ là sự kiện thắt chặt an ninh nhất mà ông từng thấy. Bộ An ninh nội địa bắt đầu đảm trách công tác bảo vệ an ninh cho tổng thống và phó tổng thống từ hôm nay (17-1) cùng phối hợp với cảnh sát và quân đội. Chỉ huy phụ trách an ninh của 40 khu vực quy định sẽ hội ý về biện pháp xử lý nếu xảy ra sự cố.

Ngày 13-1, Tổng thống Bush đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô từ ngày 17 đến 21-1. Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, tình trạng khẩn cấp được ban bố trước lễ nhậm chức. Quốc hội đã duyệt chi 15 triệu USD chi phí an ninh cho lễ nhậm chức.