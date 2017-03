Mỹ phá âm mưa khủng bố động trời

Thị trưởng Michael Bloomberg tiết lộ trong buổi họp báo tại New York rằng công dân Mỹ gốc Dominica Jose Pimentel, 27 tuổi, sống ở Manhattan, bị bắt vào hôm 19-11 và bị buộc tội liên quan đến khủng bố.

Thị trưởng Bloomberg (giữa) cho biết Jose Pimentel đã bị theo dõi từ tháng 5-2009

Pimentel được miêu tả là “con sói cô đơn", đồng thời y cũng bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công nhằm vào binh lính Mỹ trở về từ nước ngoài.



Theo ông Bloomberg, Jose Pimentel được giật dây từ al-Qaeda, nhắm vào những binh lính Mỹ vừa trở về từ Iraq và Afghanistan.



Theo BBC, Jose Pimentel được cho là nhận các chỉ dẫn đặt bom từ tạp chí Inspire được xuất bản bởi giáo sĩ Anwar al-Awlaqi của Al Qaeda, nhân vật đã bị máy bay Mỹ tiêu diệt trong một vụ không kích ở Yemen hồi tháng 9.



Ông Bloomberg cho biết thêm rằng nghi phạm đã bị bắt khi đang chuẩn bị cho hành vi khủng bố của mình tại căn hộ của mẹ y ở New York.



Cảnh sát trưởng thành phố New York cho hay: "Pimentel có nói về việc đánh bom các bưu điện quanh Washington Heights và xe cảnh sát ở New York City, cũng như một sở cảnh sát ở New Jersey."

Theo Đỗ Quyên (NLĐO / BBC)