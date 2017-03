Mỹ: Phá kế hoạch mưu sát ông B. Obama

Ngày 27-10, Daniel Cowart, 20 tuổi, ngụ tại bang Tennessee và Paul Schlesselman, 18 tuổi, ở bang Arkansas đã bị truy tố ra tòa án liên bang ở bang Tennessee về các tội âm mưu ám sát ứng cử viên tổng thống Barack Obama, tàng trữ vũ khí trái phép và âm mưu cướp vũ khí.

Âm mưu thảm sát người da đen

Trước đó, ngày 22-10, cả hai đã bị cảnh sát bắt giữ tại một siêu thị ở bang Tennessee khi đang mua dây thừng nhựa và mặt nạ chuẩn bị cướp tài sản trong một tư gia để có tiền chi phí cho âm mưu thảm sát. Cảnh sát đã thu giữ một súng trường, một súng ngắn cưa nòng và ba khẩu súng lục.

Theo Cục Kiểm soát rượu, thuốc lá và vũ khí bang Tennessee, bọn chúng đã bàn bạc âm mưu sát hại 88 người da đen, trong đó sẽ chặt đầu 14 người.

Hai con số 14 và 88 là biểu tượng của bọn đầu trọc phát xít mới. Số 14 ám chỉ cụm 14 từ tiếng Anh của một tên theo thuyết người da trắng ưu việt đang ngồi tù. Cụm từ có nội dung đại ý: “Chúng ta phải bảo đảm sự tồn tại của nhân dân chúng ta và tương lai của trẻ em da trắng”. Số 88 ám chỉ ký tự nằm vị trí thứ tám trong bảng chữ cái: H (phụ âm đầu của trùm phát xít Hitler)

Vào tháng trước, hai tên làm quen với nhau qua mạng Internet thông qua một người bạn chung. Chúng nhanh chóng trở thành cặp bài trùng về triết lý phát xít mới. Cả hai dự định đi từ bang này qua bang khác để sát hại người da đen nhưng chưa xác định địa điểm cụ thể.

Theo cáo trạng, cả hai đã bàn bạc kế hoạch cướp vũ khí của một cửa hàng bán súng, sau đó sẽ ra tay thảm sát người da đen. Một mục tiêu của chúng là một trường học có đông học sinh gốc Phi. Cuối cùng, chúng sẽ ám sát ông Barack Obama (cũng là người da đen).

Theo kế hoạch, hai tên sẽ lái xe hết ga và xả súng từ cửa sổ xe sát hại ông Obama. Bọn chúng khẳng định sẵn sàng liều chết thực hiện âm mưu ám sát dù không tin có thể ám sát thành công. Tuy nhiên, ông Obama không có kế hoạch xuất hiện ở bang Tennessee và lời khai của bọn chúng cũng không nói rõ sẽ chọn địa điểm nào để ám sát ông. Phản ứng về thông tin này, ông Obama cho biết ông không lo ngại vì đang được mật vụ bảo vệ.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và có thể bọn chúng sẽ bị truy tố thêm nhiều tội danh khác. Đến nay chưa có bằng chứng cho thấy có ai khác hỗ trợ bọn chúng.

Bầu cử sớm: Lợi thế cho Obama

Tính đến ngày 27-10, đã có gần 11 triệu cử tri ở hơn 30 bang đi bầu cử tổng thống sớm trước ngày bầu cử chính thức 4-11. Nhìn chung, số cử tri đảng Dân chủ đi bỏ phiếu sớm đông hơn cử tri đảng Cộng hòa. Cử tri da den cũng đăng ký bỏ phiếu sớm đông hơn so với các kỳ bầu cử thường lệ. Đây là dấu hiệu hứa hẹn cho ứng cử viên Barack Obama.

Cử tri bầu cử sớm có thể bỏ phiếu trực tiếp hoặc bỏ phiếu vắng mặt. Mục đích của bầu cử sớm nhằm tăng tỷ lệ cử tri đi bầu và giảm tình trạng cử tri tập trung quá đông trong ngày bầu cử chính thức.

Ở nhiều bang của Mỹ, thời gian bầu cử sớm thường được ấn định 4-15 ngày trước ngày bầu cử chính thức. Có 34 bang cho phép bầu cử sớm trực tiếp, trong đó 31 bang bắt buộc cử tri phải có lý do đi bầu sớm. Các bang còn lại không cho phép cử tri trực tiếp đi bầu cử sớm. 28 bang cho phép bầu cử sớm vắng mặt không cần lý do và 22 bang cho phép bầu cử sớm vắng mặt có lý do.

Hiện nay, hai ứng cử viên tổng thống Barack Obama và John McCain đang bận rộn tranh cử. Ngày 27-10, ông Obama đã diễn thuyết trước 150.000 người ở TP Denver (bang Colorado). Hôm qua, ông tiếp tục vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, nơi ứng cử viên McCain đang ráo riết kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho mình.

Các cuộc khảo sát mới nhất cho thấy ứng cử viên tổng thống Barack Obama đang dẫn trước ông John McCain từ một đến năm điểm ở các bang quan trọng như Ohio, Missouri, Florida, Nevada và Virginia.