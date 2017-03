Mỹ phá mạng khiêu dâm trẻ em

72 nghi can ở 14 nước bị truy tố. 52 nghi can bị bắt.

Bộ trưởng Eric Holder nhận định đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ phá một vụ án quảng bá và phân phối hình ảnh khiêu dâm trẻ em qua mạng trực tuyến quy mô lớn đến vậy.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder với gương mặt buồn bã thông báo về trang mạng Dreamboard trong cuộc họp báo ngày 3-8. Ảnh: GETTY IMAGES

Tiêu điểm 27.000 là số lượng hình ảnh khiêu dâm trẻ em trong trang mạng Dreamboard. Theo Bộ trưởng An ninh nội địa Janet Napolitiano, số ảnh và video khiêu dâm trong trang mạng tương đương 16.000 đĩa DVD. *** Hành động này thật táng tận lương tâm. Dreamboard là ác mộng đối với trẻ em. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ ERIC HOLDER

Chiến dịch điều tra mang tên Delego do hai bộ phối hợp tiến hành từ tháng 12-2009 nhằm vào 500 đối tượng ở nhiều nước. Địa điểm bắt đầu điều tra là TP Lafayette ở bang Louisiana (Mỹ).

72 nghi can bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố là công dân của 14 nước (Mỹ, Canada, Đan Mạch, Ecuador, Pháp, Đức, Hungary, Kenya, Hà Lan, Philippines, Qatar, Serbia, Thụy Sĩ, Thụy Điển). 52 người bị bắt tại Mỹ và các nước khác, trong đó có hai tên là quản trị viên trang Dreamboard ở Canada và Pháp.

Các nghi can bị truy tố các tội danh âm mưu quảng bá và phát tán hình ảnh khiêu dâm trẻ em. 50 nghi can còn bị truy tố thêm tội tham gia thành lập trang Dreamboard. Các nghi can sẽ được xét xử ở tòa án TP Shreveport (bang Louisiana). Các nghi can ở nước ngoài sẽ bị dẫn độ về Mỹ.

Theo cơ quan điều tra, trang mạng Dreamboard ra đời năm 2008 ở bang Georgia (Mỹ) nhưng bọn điều hành lại ở Pháp và Canada. Các nạn nhân trẻ em trên trang Dreamboard đều dưới 12 tuổi sống ở Mỹ và nhiều nước, có cả trẻ sơ sinh.

Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder cho biết Dreamboard là trang mạng trực tuyến dành cho các thành viên chia sẻ hình ảnh và phim ảnh khiêu dâm. Rất khó để xâm nhập vào trang Dreamboard vì quản trị viên tạo nhiều rào cản.

Muốn tham gia, các cá nhân phải đưa thông tin khiêu dâm trẻ em dưới 12 tuổi lên mạng. Muốn trở thành thành viên phải cập nhật hình ảnh về lạm dụng tình dục trong tối thiểu 50 ngày. Càng tải lên nhiều nội dung thì càng xem được nhiều hình ảnh của người khác.

Các thành viên được chia làm bốn nhóm. Nhóm cao nhất là nhà sản xuất hình ảnh khiêu dâm trẻ em, các nhóm tiếp theo được xem là thành viên đáng tin cậy. Các thành viên có thể truy cập rộng hơn vào thư viện hình ảnh khiêu dâm trẻ em bằng cách gửi hình ảnh hoặc đăng tải hình ảnh do mình tạo ra.

Tên các thành viên này sẽ được nêu ở mục “nhân vật siêu quan trọng”. Điều làm cơ quan điều tra kinh hoàng là mục “siêu nòng cốt” chuyên tải thông tin liên quan đến hành vi lạm dụng tình dục của người lớn đối với trẻ em, dành cho các thành viên tải hình ảnh trẻ em nhỏ tuổi khóc la, đau đớn trong khi giao cấu với người lớn.

Theo thông báo ngày 3-8 của Bộ Tư pháp Mỹ, bị cáo John Richard Cothern (Mỹ) đã bị tuyên án 25 năm tù về các tội lạm dụng tình dục trẻ em và phân phối hàng ngàn hình ảnh trẻ em bị lạm dụng tình dục bằng bạo lực. Cothern bị bắt hồi tháng 7-2010, đã lưu trữ và chia sẻ hơn 136.000 ảnh khiêu dâm trẻ em.

ĐĂNG KHOA - DUY KHANG (Theo CNN, THX, Washington Post)