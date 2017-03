Mỹ phá mạng lưới ăn cắp 45 triệu USD qua ATM

nằm trong một mạng lưới trộm cắp kỹ thuật cao quốc tế, dùng thẻ ghi nợ trả trước rút trộm tiền ngân hàng từ máy ATM ở 26 nước với số tiền lên đến 45 triệu USD.

Báo Wall Street Journal (Mỹ) cho biết riêng nhóm tám nghi can ở New York đã rút trộm 2,8 triệu USD từ 750 máy ATM ở New York chỉ trong 2,5 giờ. Bọn chúng bị bắt giữ từ tháng 3-2013.

Trong số tám nghi can, tên cầm đầu Alberto Yusi Lajud-Pena đã bị sát hại trong một vụ án mạng ở Cộng hòa Dominica vào tháng trước.

Để thực hiện các vụ rút trộm tiền, tháng 12 năm ngoái và tháng 2 năm nay, những tên tin tặc của mạng lưới trên đã lần lượt đột nhập vào mạng máy tính nhằm can thiệp vào khu vực xử lý dữ liệu của thẻ ghi nợ trả trước quốc tế do Ngân hàng Ras Al-Khaimah PSC (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) và Ngân hàng Muscat (Oman) phát hành cho các khách hàng ở hai nước này. Bọn chúng nâng số dư trên các thẻ này, đồng thời xóa hạn mức rút tiền. Sau đó, bọn chúng mã hóa các dữ liệu đã điều chỉnh vào bất cứ thẻ nhựa nào có dải từ. Khi cần rút tiền, bọn chúng gửi mã PIN đã ăn cắp được và các thẻ giả cho các tên đồng bọn ở nhiều nước trên thế giới bao gồm tám nghi can ở New York.

Số tiền rút được sẽ được chia theo tỉ lệ 20% cho những tên rút tiền và 80% còn lại cho những tên tổ chức đột nhập ăn cắp và điều chỉnh dữ liệu.

Hai trong số tám nghi can với cọc tiền 40.000 USD rút trộm được. Ảnh: NY TIMES

Bọn chúng sử dụng tiền rút trộm mua hàng hóa xa xỉ như ô tô, đồng hồ đắt tiền… để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này.

Các công tố viên cho biết đây là vụ trộm cắp tiền ngân hàng thông qua Internet quy mô nhất thế kỷ 21. Cơ quan pháp luật ở Nhật, Canada, Đức, Romania và 12 nước khác đã phối hợp với Mỹ tham gia vụ điều tra này.

LÊ LINH