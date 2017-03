Mỹ phản đối Iran kết án tử cựu lính thủy Hekmati

Amir Mirzai Hekmati bị kết án tử hình. (Nguồn: AFP/Getty)

Washington đồng thời khẳng định những cáo buộc cho rằng Hekmati làm việc cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) là "không đúng sự thật."



Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) Tommy Vietor tuyên bố: "Chúng tôi được giới truyền thông Iran cho biết rằng ông Hekmati đã bị một tòa án Iran tuyên tử hình. Nếu đúng, chúng tôi kịch liệt lên án một phán quyết như vậy và sẽ phối hợp với các đối tác để chuyển lời phản đối của chúng tôi tới Chính phủ Iran."



Theo các hãng tin Fars và ISNA, Hekmati, 28 tuổi, "bị kết án tử hình do hợp tác với một quốc gia thù địch, là một nhân viên CIA và âm mưu lôi kéo Iran dính vào chủ nghĩa khủng bố."



Phán quyết này đã làm gia tăng cuộc khẩu chiến giữa Iran với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang do chương trình hạt nhân của Iran và việc Tehran dọa đóng Eo biển Hormuz./.