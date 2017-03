Mỹ phạt tập đoàn dược Trung Quốc 162 triệu USD

Sau khi tập đoàn Dược phẩm miền Bắc Trung Quốc (NCPC) và công ty con bị phạt 162,3 triệu USD vì tội "thao túng giá cả thị trường thuốc Mỹ”, Cơ quan Thương mại xuất nhập khẩu thuốc và các sản phẩm y tế Trung Quốc (CCCMHPIE) tuyên bố hôm 19-3: “Biện pháp này chỉ nhằm giám sát và quản lý ngành công nghiệp vitamin C. Việc định giá của các nhà sản xuất vitamin C Trung Quốc là phù hợp với pháp luật và các quy định của Trung Quốc và các công ty này không có gì đáng bị trừng phạt”.

Tập đoàn NCPC của Trung Quốc bị tòa án Mỹ phạt 162,3 triệu USD

Hôm 15-3, tòa án Brooklyn (New York) đã tuyên phạt tập đoàn NCPC và công ty sản xuất vitamin C tại Hà Bắc của tập đoàn này162,3 triệu USD. Các công ty Trung Quốc đã bị hai công ty Mỹ kiện “thông đồng và cố ý hạn chế cung cấp vitamin C vào thị trường Mỹ nhằm ép giá”.



Trong khi đó, NCPC khẳng định giá cả của tập đoàn phù hợp với luật pháp Trung Quốc và đang chuẩn bị các thủ tục để kháng án.



Ông Bai Ming, một cán bộ thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc và là nhà nghiên cứu tại Học viện Thương mại và hợp tác kinh tế quốc tế, phát biểu: “Mỹ đang đa dạng hóa các phương tiện bảo hộ thương mại bằng cách sử dụng các quy tắc chống độc quyền để ngăn chặn các công ty Trung Quốc vào thị trường của họ”.



Còn ông Huang Yong, giáo sư về luật chống độc quyền tại Đại học Kinh doanh và Kinh tế quốc tế Trung Quốc, thì nói: “Tòa án Mỹ có thẩm quyền đối với hoạt động của các nhà xuất khẩu Trung Quốc ở Mỹ. Nhưng nếu các công ty Trung Quốc chứng minh giá cả của họ phù hợp với yêu cầu của nhà nước thì họ nên được miễn tiền phạt”.

Theo Linh San (NLĐO / Global Times, ECNS)