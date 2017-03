Mỹ: Phe Dân chủ tác động cuộc đua của Cộng hòa

Những người ủng hộ ứng cử viên Mitt Romney. (Nguồn: AP)

Phát biểu của chuyên gia tư vấn chính trị của đảng Dân chủ, ông Joe DiSano cho biết suốt tuần qua, ông này và các cộng sự đã tới tấp gửi thư điện tử, hô hào các cử tri trung thành của đảng Dân chủ trong ngày 28/2 hãy tạm thời chuyển sang làm cử tri độc lập, thậm chí là cử tri của đảng Cộng hòa, và đi bỏ phiếu giúp ứng cử viên - cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum đánh bại cựu Thống đốc Mitt Romney.



Lý do, được ông DiSano và các cộng sự giải thích là vì, theo họ, ông Santorum là đối thủ mà ứng cử viên gần như chắc chắn của đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama dễ dàng đánh bại trong cuộc bầu cử tháng 11/2012 hơn so với ông Romney.



Hưởng ứng lời kêu gọi này, một số cử tri đảng Dân chủ như ông Ernest Johnson cho biết ngày 28/2, ông và khoảng 2.000 cử tri của đảng Dân chủ tại bang Michigan sẽ đi bỏ phiếu cho ứng cử viên Cộng hòa - Hạ nghị sỹ 77 tuổi Ron Paul hoặc ông Santorum, nhằm phân tán lá phiếu của ông Romney.



Năm 2004, cử tri Cộng hòa đã từng thành công trong chiến thuật tương tự, tạm thời chuyển đảng, đi bỏ phiếu cho ứng cử viên tự do Ralph Nader, làm giảm hẳn số phiếu ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ John Kerry.



Chiến thuật “góp phần tiêu hao sinh lực đối phương” trên đây của đảng Dân chủ được tung ra giữa lúc các kết quả thăm dò dư luận cho thấy ông Romney đang tạm dẫn điểm so với các ứng cử viên khác tại hai bang Arizona và Michigan.



Theo kết quả thăm dò của “Real Clear Politics”, trong tuần trước, ông Romney có lúc bị ông Santorum dẫn điểm với khoảng cách chênh lệch 9 điểm, nhưng đến ngày 27/2, một ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ tại Arizona và Michigan, ông Romney đã vượt lên dẫn ông Santorum 8 điểm ở cả bang "chôn rau cắt rốn" Michigan và Arizona.



Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa lo ngại, nếu ông Romney bị thất bại trong hai cuộc bầu cử ngày 28/2, thì đây không chỉ là một cú sốc, mà còn là một nguy cơ dẫn tới sự phân tán, chia rẽ hơn nữa trong nội bộ đảng Cộng hòa, khiến cả hai ứng cử viên tiềm tàng - ông Romney và ông Santorum - đều không nhận được tối thiểu 1.144 trong tổng số 2.288 suất ghế đại biểu tham dự đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa vào cuối tháng 8 tới tại bang Florida để được bầu chọn làm ứng cử viên chính thức của đảng này tham gia cuộc bầu cử tổng thống thứ 45 của Mỹ.



Mối lo của các nhà lãnh đạo Cộng hòa ngày càng thể hiện rõ khi trong vài ngày qua xuất hiện khá nhiều tin tức nói rằng các nhà lãnh đạo cấp cao của đảng này đang nghiêm túc gặp gỡ thuyết phục để tìm ra “chính khách thứ ba” mà họ cho là có đủ khả năng ngăn chặn ông Obama tái đắc cử nhiệm kỳ hai vào tháng 11 tới./.

(Theo TTXVN)