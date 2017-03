Mỹ rút trưởng đại diện CIA tại Pakistan vì bị lộ

Một phụ nữ Pakistan biểu tình phản đối

các cuộc tấn công bằng máy bay do thám của Mỹ.

Các quan chức tình báo Mỹ xác nhận trưởng đại diện CIA đã được rút ra khỏi Islamabad hôm thứ 5 tuần này trong một động thái bất thường đối với Mỹ và là một trở ngại cho các mặt trận tuyến đầu trong cuộc chiến chống al-Qaeda.

Quan chức CIA đã được xác định danh tính trong một vụ kiện liên hệ ông này với các vụ sát hại dân thường vì các cuộc tấn công do thám của Mỹ. Đơn kiện do một luật sư Pakistan gửi đi, thay mặt một dân thường ở Bắc Waziristan, người khẳng định con trai và em trai ông này bị giết hại trong một vụ tấn công do thám của Mỹ trong khu vực.

Đơn kiện, được đưa ra hôm thứ 2, cũng nêu tên Giám đốc CIA Leon Panetta và Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates.

Việc giới truyền thông đăng tải về vụ kiện dẫn tới việc tên của ông xuất hiện trên nhiều áp phích trong các cuộc biểu tình chống Mỹ tại thủ đô Islamabab. Tính mạng của quan chức trên đã bị nguy hiểm sau khi các phần tử khủng bố đe dọa giết ông này, buộc Mỹ phải rút vị quan chức về nước.

“Các trưởng đại diện của chúng tôi thường đối mặt với rủi ro lớn khi họ hoạt động vì sự an toàn của nước Mỹ. Họ đã từng trở thành mục tiêu của những kẻ khủng bố trong quá khứ”, phát ngôn viên CIA George Little nói tại Washington.

Gần 1 năm trước, 7 quan chức của CIA đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố tại căn cứ của CIA ở tỉnh Khost, Afghanistan. 6 quan chức CIA khác cũng bị thương trong một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử CIA.

Một quan chức tình báo tình báo Pakistan chohay cơ quan tình báo nước này, ISI, biết danh tính của vị quan chức CIA nhưng không biết tại sao tên ông này lại bị rò rỉ trong vụ kiện.

Đại diện của CIA bị rút khỏi Pakistan đúng vào ngày Tổng thống Mỹ Obama nhấn mạnh trong bản báo cáo về cuộc chiến Afghanistan rằng chiến thắng trước các phiến quân Taliban không thể đạt được nếu không có sự trợ giúp của Pakistan.

Nhiệm vụ CIA tại Pakistan thường rất khó khăn và là một trong những sứ mệnh quan trọng nhất của Mỹ. Trưởng đại diên CIA hoạt động như một vị tướng bí mật trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông này giám giát chương trình máy bay do thám Predator, xử lý những thông tin khẩn và nhạy cảm nhất của CIA và phối hợp chặt chẽ với cơ quan tình báo ISI, một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong thế giới tình báo.

Ít khi các trưởng đại diện của CIA bị lộ danh tính. 2 lần trước đó vào năm 1999 và 2001, các trưởng đại diện CIA đã bị lộ tại Israel và Argentina, buộc giới chức Mỹ phải rút họ về nước.

54 phiến quân bị tiêu diệt

Các quan chức cho hay 54 phiến quân đã bị tiêu diệt trong 3 cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ tại thung lũng Tirahthuộc khu vực bộ lạc Khyber của Pakistan, giáp giới Afghanistan, trong 24 giờ qua. Một ngàytrướcđó,7 tên khác bị hạ sát trong ở một địa điểm gần đó.

Giới chức an ninh nói tất cả những người thiệt mạng đều là các phiến quân nhưng khẳng định này chưa được kiểm chứng độc lập.

Khu vực bộ lạc Khyber ít khi bị trúng các tên lửa của Mỹ trong 3 năm qua. Điều này có thể ám chỉ về sự mở rộng của chiến dịch tấn côngbí mật bằng máy do thám bên trong lãnh thổ Pakistan do CIA đứng đầu.

Các cuộc tấn công của CIA bằng máy bay do thám đã tiêu diệt nhiều phần tử khủng bố nhưng cũng bị cáo buộc giết hại các dân thường. Mỹ không thừa nhận thực hiện các vụ tấn công này nhưng hơn 100 vụ như vậy đã diễn ra trong năm nay, nhiều gấp đôi năm 2009.