Mỹ sẽ duy trì nỗ lực thành lập Nhà nước Palestine

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Ramallah, ông Mitchell nhấn mạnh mặc dù còn nhiều khó khăn, trở ngại và cả sự thụt lùi trong tiến trình hòa đàm, song Mỹ kiên quyết theo đuổi các nỗ lực cho tới khi đạt được mục tiêu thành lập một nhà nước Palestine độc lập và các đường biên giới vững chắc cho Israel.



Nhà đàm phán Palestine Nabil Shaath cho biết Mỹ đã đề xuất thảo luận riêng rẽ với Palestine và Israel về quan điểm đối với những vấn đề then chốt hiện đang cản trở tiến trình hòa bình.



Phía Palestine muốn nhận được "sự đảm bảo nghiêm túc" rằng Washington sẽ ngăn chặn các hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái của Israel và "tạo cơ sở chính trị" tiến tới việc thành lập nhà nước Palestine bên cạnh Israel.



Ông Shaath nhấn mạnh nếu Mỹ không thể gây sức ép với Israel, Palestine sẽ xúc tiến kế hoạch kêu gọi sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với nhà nước Palestine thông qua Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Ông cũng khẳng định lại lập trường rằng Palestine sẽ không nối lại bất kỳ hình thức thương lượng nào với Israel nếu Tel Aviv không chấm dứt xây dựng khu định cư.



Trong khi đó, Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Trung Đông Robert Serry cho biết năm 2011 sẽ là năm then chốt để đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine, và cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ các bên đưa ra những quyết định khó khăn.



Phát biểu tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, ông Serry cho rằng việc Israel từ chối gia hạn lệnh ngừng xây dựng các khu định cư "là một bước thụt lùi nghiêm trọng," đồng thời cho biết Mỹ hiện đang có kế hoạch tiếp xúc với Israel và Palestine về các vấn đề quy chế cuối cùng.



Theo các nhà phân tích, việc nối lại đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine khó có thể diễn ra do Mỹ không thuyết phục được Israel gia hạn lệnh ngừng xây dựng các khu định cư. Vì thế, Mỹ dự định sẽ tiến hành thương lượng riêng rẽ với Israel và Palestine về các vấn đề then chốt, bao gồm các đường biên giới của nhà nước Palestine và các thỏa thuận an ninh. Phía Palestine cho biết sẽ trả lời đề xuất trên của Mỹ sau khi tham vấn với các nước Arập.



Trong khi đó, ngày 14/12, Tổ chức Peace Now cho biết chính quyền thành phố Jerusalem đã thông qua kế hoạch xây mới 24 căn hộ tại khu vực nằm chính giữa một khu Hồi giáo ở phía Đông thành phố./.





