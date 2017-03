"Mỹ sẽ không vội vã rút quân khỏi Afghanistan"

Ông Ryan Croker trình quốc thư lên Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai (Nguồn: Reuters)

Phát biểu tại buổi lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 25/7 tại Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, ông Crocker nói với các nhà ngoại giao rằng mặc dù không vội vã rút đi nhưng Mỹ cũng không muốn có căn cứ lâu dài tại

Afghanistan.



Ông cũng cam kết rằng cộng đồng quốc tế sẽ không để cho Taliban lên nắm quyền trở lại sau năm 2014 khi hầu hết các lực lượng tác chiến nước ngoài rời khỏi nước này.



Theo kế hoạch, khoảng 33.000 binh sĩ Mỹ sẽ rời khỏi Afghanistan trước cuối tháng 9/2014, trong khi các lực lượng Afghanistan bắt đầu tiếp quản quyền kiểm soát an ninh của nước họ.



Tuần trước, NATO đã trao quyền kiểm soát bảy khu vực đầu tiên ở Afghanistan cho lực lượng an ninh nước chủ nhà.



Trong khi thừa nhận nhiều công dân của những nước đóng góp binh sĩ cảm thấy lo âu về cuộc chiến, Đại sứ Crocker nói rằng nếu cuộc chiến này không đi đúng hướng, điều đó sẽ gây ra những ảnh hưởng và hao tổn dài hạn khôn lường.



Ông Crocker từng giữ chức Đại sứ Mỹ tại Pakistan và Iraq. Ông đã về hưu nhưng được mời nhận nhiệm vụ mới để thay cho Đại sứ Karl Eikenberry. Ông từng mở lại Sứ quán Mỹ ở Kabul sau khi các lực lượng do Mỹ lãnh đạo lật đổ chính quyền Taliban năm 2001./.

(Theo Vietnam+)