Mỹ siết chặt an ninh cho lễ nhậm chức của Obama

Dự kiến chỉ có khoảng 500.000 đến 800.000 người qua khu công viên National Mall, trục đường lớn dẫn đến Tòa Quốc hội Mỹ, Đồi Capitol, so với con số 1,8 triệu người đổ về chúc mừng Obama năm 2009.

Hàng nghìn cảnh sát, với con số chính xác chưa được công bố, sẽ được triển khai khắp khu vực này và ở từng góc phố. Không phận phía trên thủ đô Washington, cũng như sông Potomac chảy dọc thành phố, sẽ nằm dưới sự giám sát chặt chẽ.

Các nhóm di chuyển bằng ngựa và có chó đánh hơi bom sẽ tỏa đi khắp thành phố để rà soát các thiết bị nổ. Hơn 13.000 binh sĩ sẽ tham gia diễu hành đằng sau một hàng rào an ninh, để hộ tống Tổng thống Obama và giám sát Đồi Capitol, nơi ông sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai.

Camera được lắp đặt ở khắp mọi nơi, gồm cả camera giám sát và camera của giới báo chí, truyền thông. Một số con đường quanh National Mall sẽ bị chặn xe, trong khi tất cả khán giả đều được rà soát kỹ càng tại mỗi điểm kiểm tra an ninh.

Trên mái của các tòa nhà chính trong khu vực, các tay súng bắn tỉa được bố trí sẵn sàng.

"Chúng tôi chuẩn bị trước mọi mối đe dọa", phát ngôn viên cảnh sát Đồi Capitol Shennell Antrobus nói. Ông Antrobus bày tỏ tự tin vào "kế hoạch an ninh đa năng, mạnh mẽ" đã được chuẩn bị từ nhiều tháng qua.

Michael Clancy, phó trợ lý giám đốc ban chống khủng bố của Cục Điều tra Liên bang (FBI), cho hay "mối đe dọa lớn hơn, điều khiến các bạn phải tỉnh giấc giữa đêm, là những tội phạm đơn độc".

"Đó là những kẻ khiến tôi sợ nhất, những kẻ chúng tôi không giám sát được. Đó là những Timothy McVeighs của thế giới", ông nói, nhắc đến một cựu binh sĩ Mỹ chuyển hóa thành một kẻ cực đoan chính trị, đánh bom tòa nhà liên bang ở Oklahoma năm 1995 khiến 168 người thiệt mạng.

"Bất kỳ ai âm mưu phá rối cũng là điên rồ, bởi họ không thoát được sự xử lý của pháp luật, nhưng chúng tôi vẫn lo ngại", Stephen Somers, phó giám đốc công ty dịch vụ an ninh AlliedBarton, một trong những công ty an ninh tư nhân hỗ trợ lực lượng của chính phủ nói. Các nhân viên của ông Somers sẽ triển khai tại Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Tại một địa điểm bí mật ở ngoại ô Washington, một trung tâm chỉ huy sẽ kiểm soát bất kỳ biến động nào xảy ra trong và quanh khu vực diễn ra buổi lễ.

Mỗi một trong số 42 cơ quan phụ trách an ninh, dẫn đầu là Mật vụ Mỹ chuyên bảo vệ tổng thống, sẽ có các đại diện tại 94 căn cứ an ninh trên khắp thành phố. Phát ngôn viên Mật vụ Mỹ Brian Leary cho biết hệ thống này giúp họ kiểm soát và điều phối an ninh từ một vị trí trung tâm.

Giới chức Mỹ cũng muốn tránh lặp lại rủi ro năm 2009, khi hàng nghìn khán giả bị mắc kẹt trong một đường hầm cao tốc lớn nhiều giờ liền dưới thời tiết lạnh giá, và không kịp nghe bài phát biểu của ông Obama.

