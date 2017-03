Mỹ: Tai nạn tàu hỏa hơn 40 người bị thương

Hôm qua (8/5/2011), một đoàn tàu hỏa khởi hành từ New York, Mỹ đến New Jersey, khi đến ga cuối cùng Hoboken thuộc bang New Jersey đã đâm vào thềm nhà ga khiến hơn 40 người bị thương.

Theo một quan chức ngành đường sắt, vụ tai nạn xảy ra do sự cố máy móc, nạn nhân chủ yếu bị thương ở phần cổ và lưng, không nguy hiểm đến tính mạng, và đều đã được đưa đến bệnh viện gần đó. Khi vụ tai nạn xảy ra có ít nhất 70 hành khách trên tàu. Hiện nhà ga đã bị phong tỏa và một nhóm điều tra có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo Vũ Anh Tuấn (VOV/Tân Hoa xã)