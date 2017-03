Mỹ: Tăng thuế, cắt giảm phúc lợi

Trong tình hình thiếu hụt ngân sách cho năm 2010, nhiều bang ở Mỹ đã quyết định tăng thuế và cắt giảm phúc lợi xã hội.

Đối phó với thâm thủng ngân sách

Điển hình là bang California hiện đang đối phó với mức thâm thủng ngân sách lên khoảng 24,7 tỷ USD. Nguồn thu từ thuế của bang California chỉ chiếm khoảng 22,3% ngân sách. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp 11% và nhiều hãng xưởng đóng cửa đã khiến tình hình thu thuế trong năm tới càng giảm mạnh.

Trong cuộc họp dự thảo ngân sách ngày 22-6, Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger đã đưa ra một số biện pháp nhằm cắt giảm 5,5 tỷ USD từ các chương trình của bang. Trọng tâm của dự thảo ngân sách là cắt giảm chương trình phúc lợi xã hội dành cho người nghèo.

Will Lightbourne, Giám đốc Sở An sinh xã hội quận Santa Clara (bang California), chua chát nói: “Kế hoạch cắt giảm này chỉ có ở thế kỷ 19. Chúng ta đang phải quay trở lại sống trong thời kỳ của nhà văn Dickens”.

Từ nào đến giờ California vẫn được xem là bang có chế độ phúc lợi xã hội tốt nhất nước Mỹ. Tiền già, tiền trợ cấp thực phẩm được nhà nước chi cho người già 65 tuổi trở lên rất cao so với các bang khác. Thêm vào đó là dịch vụ y tế miễn phí dành cho trẻ em và gia đình nghèo. Thế nhưng những phúc lợi này rồi sẽ không còn nữa!

Kích cầu cũng không xong

Theo sau bang California, các bang New York, Florida, Massachusetts, Arizona và Nevada đều đã áp dụng nhiều biện pháp như tăng thuế tiêu thụ thuốc lá, rượu, bia. Thậm chí lệ phí gia hạn đăng ký xe hoặc bằng lái tại bang Florida cũng tăng vọt đến mức kinh khủng, từ 100 USD lên đến 225 USD.

Anh kỹ sư Timothy Ridge làm việc ở Arlington (bang Texas) cho biết: “Biện pháp tăng thuế tiêu thụ ở các bang khác là việc chính phủ nên làm. Tại bang Texas, thuế tiêu thụ thuộc loại cao nhất (8,25%) so với bang New York (4%) hay Massachusetts (5%) thì nhích lên thêm 1%-1,25% chỉ là con số nhỏ. Tuy nhiên, xóa bỏ hệ thống trợ cấp an sinh cho người nghèo lại là vấn đề lớn trong thời buổi kinh tế hiện nay”.

Hẳn nhiên việc tăng thuế tiêu thụ khiến nhiều người dân ở các bang trước đây từng có mức thuế thấp đã không đồng tình. Tình trạng thất nghiệp đã khiến người dân bầm giập, nay lại phải gánh nặng thêm thuế má.

Trong khi đó, các nhà bán lẻ đang ra sức giảm giá để tăng sức mua của người dân. Việc giảm giá có thể sẽ kéo theo tình trạng giảm phát, ảnh hưởng đến mức sản xuất.

Thế nhưng mức tiêu thụ của người tiêu dùng vẫn không tăng mặc dù mùa hè là mùa hoạt động mua bán theo dự đoán có thể tăng cao do nhu cầu đi lại nhiều. Ngay cả vào mùa bán hàng giảm giá nhân Ngày của cha vừa qua, hầu như các cửa hàng đều trầm lắng.

Chị Nguyễn Lệ sống ở Oklahoma đi một vòng chợ Sear’s định mua quà cho chồng. Hàng giảm giá 30%-50%, lại còn được tặng thêm 50 USD nếu mua trên mức 50 USD.

Mua hàng như vậy coi như cho không, vậy mà chồng chị bảo: “Thôi đừng mua quà làm gì tốn tiền. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy, để dành cho thằng con đóng tiền học. Rủi mai mốt bang này theo gương bang California cắt bỏ tài trợ học phí thì sẽ còn tốn tiền dữ lắm”.