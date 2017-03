Mỹ: Tàu hỏa đâm nhau, 70 người bị thương

Hãng tin AP cho biết một chiếc tàu của Công ty Metro-North chạy hướng đông bị trật bánh khỏi đường ray và bị chiếc tàu kia chạy hướng tây ở đường ray bên cạnh đâm mạnh.

Chiếc tàu trật bánh khởi hành từ một nhà ga ở TP New York, bang New York và đang chạy về một nhà ga ở TP New Haven, bang Connecticut. Vụ va chạm khiến bảy toa tàu trong số tám toa của chiếc tàu chạy hướng đông bị xô ra ngoài, trong khi đó toa đầu tiên của chiếc tàu chạy hướng tây cũng bị trật ra ngoài.

Thống đốc bang Connecticut Dannel Malloy nói hầu hết hành khách bị thương đều bị bầm dập, trầy xước hoặc gãy xương. Ông cho biết vụ tai nạn làm đường ray bị hư hại nghiêm trọng. Tất cả công ty đường sắt khác sử dụng chung tuyến tàu nơi vụ tai nạn xảy ra đều phải tạm ngưng hoạt động.

Nguyên nhân làm tàu trật bánh chưa rõ nhưng cảnh sát địa phương sẽ điều tra như thể đây là hiện trường của tội ác. Cơ quan an toàn giao thông quốc gia cũng đã gửi một đội điều tra đến hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

LÊ LINH