Mỹ thắt chặt an ninh dịp 11-9

Hãng tin AP dẫn lời ông Brennan nói rằng giới chức tình báo khó phát hiện những vụ tấn công đơn lẻ. Do đó, an ninh đã được tăng cường tại các sân bay, nhà ga, nhà máy điện hạt nhân cũng như những sân vận động được chọn làm nơi tổ chức lễ kỷ niệm thảm họa 11-9. Ông Brennan cũng cho rằng trong những năm qua, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã làm tốt công tác theo dõi dấu vết những cá nhân mang nặng tư tưởng cực đoan có thể truyền cảm hứng cho họ tấn công. Ông nhận định rằng nước Mỹ như một tổng thể đã chia sẻ thông tin tình báo tốt hơn nhiều so với 10 năm trước đây. Trong khi đó, Al-Qaeda đã thông báo khả năng tấn công nước Mỹ một lần nữa nhân cơ hội này.

Theo Lưu Nguyễn (NLĐ)