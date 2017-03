Mỹ: Thử mang hàng cấm lên máy bay

Báo cáo được lập ra sau khi hai nhân viên điều tra của Cơ quan Trách nhiệm chính phủ tổ chức một cuộc thử nghiệm kiểm tra hệ thống an ninh của 19 sân bay ở Mỹ trong tháng 3, tháng 5 và tháng 6-2007 vào lúc Cơ quan An toàn hàng không Mỹ đã chỉnh đốn tiêu chuẩn an toàn từ tháng 8-2006.

Họ mua chất nổ dạng lỏng và kíp nổ rất dễ dàng trong các cửa hàng nhỏ hoặc trên mạng Internet với giá khoảng 150 USD rồi bỏ trong hành lý hoặc trong người và đã đưa trót lọt qua cổng kiểm tra an ninh sân bay.

Báo cáo nêu hai trường hợp đáng chú ý. Ngày 23-3, một nhân viên điều tra không thể qua cổng kiểm tra an ninh với một chai dầu gội đầu nhỏ nhưng trong người vẫn có một chai chất lỏng gây cháy. Đến ngày 8-5, một nhân viên điều tra cố ý để tiền trong túi để phải kiểm tra qua máy soi lần thứ hai. Tuy nhiên, dù đã qua máy soi, không ai phát hiện nhân viên điều tra này mang hàng cấm.

Sau khi báo cáo được công bố, Cơ quan An toàn hàng không Mỹ vẫn biện bạch: Có đến 19 cấp kiểm tra an ninh trong sân bay và nhân viên điều tra liên bang chỉ mới thử qua một cấp mà thôi.