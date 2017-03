Mỹ thừa nhận địa điểm thử nghiệm máy bay tuyệt mật

Khu vực 51 (Area 51) nằm trên sa mạc Nevada.

Trong nhiều thập niên, Khu vực 5 tại sa mạc Nevada đã trở thành chủ đề của vô số các giả thuyết, trong đó có sự tồn tại của người ngoài trái đất, các cuộc khám nghiệm tử thi người ngoài hành tinh và thậm chí là tranh cãi liệu địa điểm này có tồn tại hay không.

Nhưng các tài liệu mới được giải mật của CIA cuối cùng đã thừa nhận rằng Khu vực 51 là có thật và tiết lộ rằng nơi này từng được sử dụng làm căn cứ để thử nghiệm máy bay U-2 và các máy bay do thám khác.

Báo cáo dài hơn 400 trang về Khu vực 51 và các máy bay do thám đã được tiết lộ trong tài liệu mang tên "CIA và do thám bầu trời: Các chương trình U-2 và Oxcart, 1954-1974", được Cơ quan lưu trữ an ninh quốc gia thuộc Đại học George Washington công bố ngày 15/8.

Báo cáo được công bố bao gồm bản đồ một khu vực được gọi là Khu vực 51 tại bang Nevada, nằm cách thành phố Las Vegas khoảng 125 km về hướng tây bắc.

CIA cho hay, từ 1954-1974, cơ quan này đã sử dụng khu vực rộng 1.500 km2 này để thực hiện các chương trình thử nghiệm máy bay do thám U-2 và Oxcart.

Máy bay do thám U-2, hoạt động ở độ cao trên 20.000 mét, đã được Mỹ sử dụng khắp thế giới, trong đó có việc do thám Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Khu vực 51 nhìn từ trên cao.

Báo cáo miêu tả chi tiết quá trình các quan chức của CIA và không quân Mỹ thực hiện dự án U-2 đã bay qua sa mạc Nevada trên một chiếc máy bay nhỏ vào tháng 4/1955 nhằm lựa chọn một địa điểm thích hợp để thử nghiệm máy bay do thám.

"Họ đã phát hiện một dải đất bên hồ muối khô Groom Lake, gần một cơ sở thử nghiệm hạt nhân. Giới chức nhất trí rằng đây có thể là "địa điểm lý tưởng cho việc thử nghiệm U-2 và huấn luyện các phi công".

Theo tài liệu, chính Tổng thống Mỹ khi đó là Dwight Eisenhower đã đồng ý thành lập Khu vực 51.

Các quan chức từ CIA, không quân, Lockheed - nhà thầu chế tạo U-2 - bắt đầu chuyển tới Khu vực 51 vào tháng 7/1955.

Báo cáo cũng cho biết rằng việc thử nghiệm máy bay U-2 vào những năm 1950 - ở độ cao 21.300m, cao hơn nhiều so với các máy bay thương mại khi đó có thể bay - đã dẫn tới vô số các báo cáo về các vật thể bay không xác định (UFO) của người ngoài hành tinh.

Vào thời điểm đó, không ai tin rằng một chuyến bay có người lái lại có thể bay trên 18.300 mét, vì vậy không ai nghĩ có thể nhìn thấy một vật thể cao như vậy trên cầu trời.

Cũng vì thế mà đã nảy sinh nhiều đồn đại về Khu vực 51. Các đồn đoán cho rằng người ngoài hành tinh đã "hạ cánh" xuống khu vực này và rằng nơi này nghiên cứu về người ngoài trái đất.

Nhưng cuối cùng, báo cáo vừa được giải mật của CIA đã "đánh dấu việc chấm dứt giữ bí mật về Khu vực 51", Jeffrey Richelson, từ Cơ quan lưu trữ an ninh quốc gia, nói với tờ Las Vegas Sun.

Theo An Bình (Dân trí / BBC, AP)