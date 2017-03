Mỹ thúc đẩy một sáng kiến chống khủng bố mới

Cảnh sát và chó nghiệp vụ tuần tra trên đường phố ở New York, ngày 8/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại địa điểm tòa nhà tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới tồn tại trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, Ngoại trưởng Hillary đã trình bày một chiến lược liên kết nền ngoại và quân sự trong quá trình can dự với thế giới của Chính quyền Mỹ. Bà gọi chiến lược đó là "sức mạnh thông minh."



Như một biểu hiện của chiến lược chống khủng bố liên tục phát triển, tháng 6/2011 Tổng thống Barack Obama đã ký sắc lệnh xây dựng một sáng kiến khủng bố mang tính chiến lược, nhằm đối phó với chiến thuật tuyên truyền và những bức thông điệp tuyển mộ lực lượng tham gia thánh chiến của mạnh lưới al-Qaeda.



Trong phát biểu tại New York, Ngoại trưởng Hillary cho biết Trung tâm Thông tin Chống Khủng bố Chiến lược nhằm triệt phá các kế hoạch tuyên truyền thánh chiến và ngăn chặn việc các nhóm khủng bố tuyển mộ thành viên mới, là yếu tố cốt lõi của sắc lệnh đã được chính phủ nước này thông qua.



Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ thành lập một Diễn đàn Chống Chủ nghĩa Khủng bố Toàn cầu bên lề các hội nghị của Đại Hội đồng Liên hợp quốc vào cuối tháng 9/2011.



Ngoại trưởng Hillary khẳng định khi mối đe dọa al-Qaeda ngày càng trở nên rộng rãi do sự phát triển của các nhánh khủng bố trên Bán đảo Arập và Bắc Phi, Chính quyền Mỹ cũng phát động một "cuộc tiến công ngoại giao nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương và song phương trong cuộc chiến chống khủng bố."



Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ đã huấn luyện gần 7.000 quan chức chống khủng bố và tăng cường luật pháp cho hơn 60 nước./.

(Theo Vietnam+)