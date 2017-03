Mỹ: Tiền quảng cáo cho báo mạng nhiều hơn báo viết

Theo ước tính của eMarketer, chi phí quảng cáo trên mạng Internet sẽ tăng 13,9%/năm vào cuối năm 2010 để đạt 25,8 tỉ USD, trong khi chi phí quảng cáo trên báo in sẽ giảm 8,2% xuống còn 22,78 tỉ USD.eMarketer nhấn mạnh nếu tính cả quảng cáo đăng trên trang web của các báo in, tổng doanh thu quảng cáo của báo in cũng chỉ đạt 25,7 tỉ USD.



“Các nhà quảng cáo phân bổ phần chi phí quảng cáo lớn nhất cho truyền thông kỹ thuật số, vì họ nhận ra người tiêu thụ đang ngày càng dành nhiều thời gian hơn trên Internet” - Geoff Ramsey, giám đốc eMarketer, giải thích.“Đó là điều người ta thấy diễn ra từ lâu, nhưng đây là một bước ngoặt - G. Ramsey khẳng định - Tình hình kinh tế èo uột đã đẩy nhanh việc chuyển mạnh qua quảng cáo trên mạng. Các quảng cáo trên Internet - nhất là trên các công cụ tìm kiếm - đang ngày càng được coi là đáng tin cậy hơn quảng cáo trên báo in, vốn thường khó đạt được một kết quả tài chính khả quan có thể đo lường được”.



Tính chung, chi phí quảng cáo năm 2010 tại Mỹ dự kiến đạt 168,5 tỉ USD, tăng 3%, theo eMarketer. Năm 2011, eMarketer dự đoán xu hướng sụt giảm này sẽ tiếp tục với các báo in.





Theo N.T.ĐA (TTO, Le Monde, AFP)